हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio Vs Airtel Vs Vi: किसका 2GB डेली डेटा प्लान है सबसे दमदार? जानिए किसमें है असली फायदा

Jio Vs Airtel Vs Vi: किसका 2GB डेली डेटा प्लान है सबसे दमदार? जानिए किसमें है असली फायदा

Jio Vs Airtel Vs Vi: आज के समय में हर यूज़र की डेटा की जरूरत अलग-अलग होती है कोई लंबी वैलिडिटी चाहता है, तो कोई ओटीटी (OTT) बेनिफिट्स के साथ फुल पैकेज.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Nov 2025 09:03 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Jio Vs Airtel Vs Vi: आज के समय में हर यूज़र की डेटा की जरूरत अलग-अलग होती है कोई लंबी वैलिडिटी चाहता है, तो कोई ओटीटी (OTT) बेनिफिट्स के साथ फुल पैकेज. यही वजह है कि Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea (Vi) जैसी कंपनियां 2025 में ढेरों प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश कर रही हैं. लेकिन अगर आप खासतौर पर 2GB डेली डेटा वाले प्लान की तलाश में हैं तो आइए जानें कौन-सा टेलीकॉम कंपनी का पैक है सबसे बेहतर.

Jio का दमदार ऑफर

Jio का ₹899 प्रीपेड रिचार्ज प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें OTT की जरूरत नहीं है लेकिन डेटा और कॉलिंग दोनों चाहिए. इसमें आपको 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रति दिन मिलते हैं. इसकी वैलिडिटी 90 दिन की है और खास बात यह है कि इसमें 20GB एक्स्ट्रा डेटा फ्री भी दिया जा रहा है.

फेस्टिव ऑफर के तहत Jio अपने यूज़र्स को JioHotstar का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन (मोबाइल और टीवी दोनों के लिए) भी फ्री दे रहा है. इसके साथ ही यूजर्स को Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन का एक्सेस भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के मिल रहा है.

Airtel

Airtel का ₹979 प्लान Jio की तुलना में थोड़ा महंगा है, लेकिन इसमें आपको 2GB प्रतिदिन डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, और 100 SMS रोजाना मिलते हैं. इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है

इसके साथ ही कंपनी Airtel Xstream Play Premium और Perplexity Pro AI प्लान की 12 महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही है जो टेक और एंटरटेनमेंट यूज़र्स के लिए एक प्लस पॉइंट है.

Vi का प्लान

Vodafone Idea (Vi) अपने ग्राहकों के लिए ₹996 का प्रीपेड प्लान लेकर आई है. इसमें आपको 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं जिसकी वैलिडिटी 84 दिन है. इसके साथ कंपनी दे रही है Amazon Prime Lite का 90 दिन का फ्री एक्सेस जिसकी कीमत लगभग ₹799 प्रति वर्ष है.

लंबी वैलिडिटी बनाम कम कीमत

अगर आप छोटी अवधि के प्लान चुनते हैं तो आपको कीमत थोड़ी कम लगेगी लेकिन लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी प्लान्स कुल खर्च के हिसाब से ज्यादा किफायती साबित होते हैं. यानी महीने के हिसाब से देखें तो लंबी वैलिडिटी वाले प्लान सस्ते पड़ते हैं.

किसका प्लान है सबसे बेहतर?

अगर आप लॉन्ग वैलिडिटी और अतिरिक्त बेनिफिट्स चाहते हैं तो Jio का ₹899 प्लान सबसे बैलेंस्ड माना जा सकता है. वहीं, OTT और AI सर्विस पसंद करने वालों के लिए Airtel बेहतर है. Vi का ₹996 पैक उन यूज़र्स के लिए आकर्षक है जो Amazon Prime Lite जैसी एंटरटेनमेंट सर्विस का आनंद लेना चाहते हैं.

अब मिनटों में फुल चार्ज होगा आपका फोन! ये सीक्रेट हैक्स बना देंगे चार्जिंग स्पीड को रॉकेट जैसी तेज़

Published at : 05 Nov 2025 08:47 AM (IST)
Sponsored Links by Taboola
