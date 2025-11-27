क्या लैपटॉप को है कवर या टेम्पर्ड ग्लास की जरूरत? नुकसान होने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कई लोग फोन की तरह अपने लैपटॉप को भी सुरक्षित और नए जैसा रखने के लिए कवर और टेम्पर्ड ग्लास आदि का यूज करते हैं. इससे लैपटॉप को प्रोटेक्शन की एक और लेयर मिलती है, लेकिन क्या ऐसा करना सुरक्षित है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कई बार सुरक्षित रखने के लिए किए गए इंतजाम ही लैपटॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लैपटॉप पर कवर और टेम्पर्ड ग्लास आदि का यूज करना चाहिए या नहीं.

टेम्पर्ड ग्लास फायदे की जगह कर सकता है नुकसान

कई लोग लैपटॉप की स्क्रीन को स्क्रैच आदि से बचाने के लिए उस पर टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेते हैं. ऐसा करना भले ही सुरक्षित लग सकता है, लेकिन यह बड़े नुकसान की वजह भी बन सकता है. दरअसल, आजकल कंपनियां स्लिम और कॉम्पैक्ट लैपटॉप बना रही हैं. इनकी लिड डाउन करने पर स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच नाममात्र जगह बचती है. ऐसे में टेम्पर्ड ग्लास लगी स्क्रीन पर हल्का-सा दबाव पड़ते ही इसके टूटने का डर रहेगा. इसलिए टेम्पर्ड ग्लास के इस्तेमाल से बचना चाहिए.

क्या लैपटॉप पर कवर की जरूरत है?

लैपटॉप को मोबाइल की तरह हर जगह हाथ में कैरी करने की जरूरत नहीं होती. इसका ज्यादातर इस्तेमाल एक ही जगह संभालकर रखने के बाद होता है. इसलिए इसके गिरने का डर नहीं रहता, जिससे कवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. कवर की जरूरत न होने का दूसरा कारण यह भी होता है कि लैपटॉप को लगातार इस्तेमाल करना होता है, जिससे इसमें हीट जनरेट होती है. कई बार कवर लगा होने के कारण हीट बाहर नहीं निकल पाती. इस कारण लैपटॉप ओवरहीट हो जाता है और इंटरनल पार्ट्स के खराब होने का डर रहता है. फिर भी अगर आपको हाथ से लैपटॉप फिसलने का डर है तो ऐसे कवर का इस्तेमाल करें, जो एकदम पतला है और जिसमें एयरफ्लो के लिए वेंट्स दिए गए हों.

