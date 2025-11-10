हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या रातभर हीटर ऑन रखना खतरनाक है? एक्सपर्ट्स ने किया बड़ा खुलासा, जानिए कैसे बचा सकते हैं अपनी जान

क्या रातभर हीटर ऑन रखना खतरनाक है? एक्सपर्ट्स ने किया बड़ा खुलासा, जानिए कैसे बचा सकते हैं अपनी जान

Room Heater: सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हीटर का इस्तेमाल आम बात है. कई लोग रातभर हीटर ऑन रखकर सो जाते हैं ताकि नींद में ठंड महसूस न हो.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Nov 2025 08:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Room Heater: सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हीटर का इस्तेमाल आम बात है. कई लोग रातभर हीटर ऑन रखकर सो जाते हैं ताकि नींद में ठंड महसूस न हो. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि रातभर हीटर चालू रखना शरीर और वातावरण दोनों पर बुरा असर डाल सकता है.

लगातार हीटर चलाने से हवा हो जाती है ड्राई

कमरे में हीटर लंबे समय तक चलाने से हवा की नमी खत्म हो जाती है. जब हवा ड्राई हो जाती है तो त्वचा फटने लगती है, होंठ सूख जाते हैं और गला खिंचने जैसा महसूस होता है. इसके अलावा, ड्राई एयर से सांस लेने में तकलीफ और नाक बंद होने जैसी समस्या भी बढ़ जाती है. यही कारण है कि डॉक्टर रातभर हीटर चलाने से बचने की सलाह देते हैं.

ऑक्सीजन लेवल गिरने का खतरा

बंद कमरे में हीटर लगातार चलाने से ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है. इससे सिरदर्द, चक्कर और थकान महसूस होती है. कुछ मामलों में, यह स्थिति बेहोशी तक पहुंच सकती है. गैस हीटर या कॉइल हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भी निकल सकती हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं.

इन टिप्स से रहें सेफ और गर्म

अगर सर्द रातों में हीटर का इस्तेमाल जरूरी हो तो कुछ सावधानियां अपनाना बेहद ज़रूरी है. सबसे पहले, कमरे में थोड़ी वेंटिलेशन जरूर रखें ताकि हवा का आवागमन बना रहे. इसके अलावा, ह्यूमिडिफायर या पानी से भरा एक बर्तन कमरे में रखें ताकि नमी बरकरार रहे. सोते समय हीटर को टाइमर मोड पर सेट करें ताकि वह कुछ घंटों बाद अपने आप बंद हो जाए.

क्या है बेहतर विकल्प

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ठंड से राहत पाने के लिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट या गर्म पानी की बोतल हीटर से कहीं बेहतर विकल्प हैं. ये शरीर को गर्म रखते हैं और हवा को ड्राई नहीं करते. रातभर हीटर चलाना भले ही आरामदायक लगे लेकिन इसके खतरे गंभीर हो सकते हैं.

Published at : 10 Nov 2025 08:29 AM (IST)
