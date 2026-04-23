क्या ऑफलाइन हो जाएगी दुनिया? ईरान ने दी समुद्र से गुजरने वाली इंटरनेट केबल को लेकर धमकी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट स्थित इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाने की धमकी दी है।

होर्मुज स्ट्रेट से खाड़ी देशों के लिए इंटरनेट पहुंचता है, जो क्रिटिकल कॉरिडोर है।

ईरान की रिपोर्ट में केबल्स, डेटा हब्स को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल की बात है।

युद्ध के दौरान केबल को नुकसान पहुंचने से भारी आर्थिक और संचार क्षति का खतरा है।

IRGC Threats To Undersea Cable: ईरान युद्ध के कारण तेल और गैस की सप्लाई पर पहले ही असर पड़ा हुआ है और अब इंटरनेट पर भी खतरा मंडरा रहा है. ईरान ने अब धमकी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाया जा सकता है. इन्हें जानबूझकर या गलती से नुकसान पहुंच सकता है. ईरान की IRGC से जुड़ी समाचार एजेंसी Tasnim की रिपोर्ट में कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एनर्जी चेकप्वाइंट ही नहीं है बल्कि UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में इंटरनेट पहुंचाने वाली केबल्स का एक क्रिटिकल कॉरिडोर है. बता दें कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही समुद्र में बिछीं इंटरनेट केबल्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है.

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरती हैं कई केबल्स

Tasnim की रिपोर्ट में कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट से कई बड़े केबल सिस्टम गुजरते हैं और कई देश मैरीटाइम इंटरनेट रूट के लिए ईरान पर डिपेंड है. इस रिपोर्ट को किसी टेक्नीकल एक्सप्लेनर से ज्यादा एक धमकी के तौर पर लिया जा रहा है. इसमें बताया गया है कि इन केबल्स, लैंडिग स्टेशन और डेटा हब्स को युद्ध के दौरान दबाव बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है. रिपोर्ट में यूएई और बहरीन जैसे देशों में मौजूद डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कही गई है, जिन्हें नुकसान पहुंचने से इकोनमी के साथ-साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को भी खतरा हो सकता है.

वॉर्निंग के बाद बढ़ा डर

बता दें कि ईरान की इस धमकी के बाद इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाए जाने का खतरा बढ़ गया है. युद्ध में पहले ही ईरान कई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना चुका है. ईरान ने यूएई और बहरीन में अमेजन वेब सर्विसेस के सेंटर को ड्रोन स्ट्राइक में नुकसान पहुंचाया था.

युद्ध में केबल डैमेज होने का कितना खतरा?

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली इंटरनेट केबल्स इंटरनेट ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा हैंडल करती हैं. होर्मुज स्ट्रेट में कई जगह पर समुद्र की गहराई केवल 200 फीट है. इस गहराई पर बिछी इंटरनेट केबल्स को एक्सेस करना और डैमेज करना काफी आसान है. अगर गलती से भी ये डैमेज हो जाती हैं तो इसका नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा. युद्ध के कारण इन्हें रिपेयर करने में काफी वक्त लग सकता है. युद्ध के चलते इन्हें रिपेयर करने वाली जहाजों का इस समय होर्मुज स्ट्रेट के पास जाना खतरनाक भी हो सकता है.

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