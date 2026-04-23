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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीडेली 3GB डेटा और लंबी वैलिडिटी, इस कंपनी ने सस्ता रिचार्ज प्लान लाकर मचा दिया तहलका

डेली 3GB डेटा और लंबी वैलिडिटी, इस कंपनी ने सस्ता रिचार्ज प्लान लाकर मचा दिया तहलका

BSNL Recharge Plan: सरकारी कंपनी BSNL ने तहलका मचाते हुए एक सस्ता रिचार्ज प्लान पेश किया है, जिसमें रोजाना 3GB डेटा और 70 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 12:46 PM (IST)
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  • रोज 9 रुपये से कम में लंबी वैलिडिटी

BSNL Recharge Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स की मौज कर दी है. कंपनी एक सस्ता रिचार्ज प्लान लेकर आई है, जिसमें डेली डेटा के साथ लंबी वैलिडिटी मिल रही है. यह रिचार्ज प्लान उन यूजर्स के बहुत काम आ सकता है, जिन्हें वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग के लिए ज्यादा डेटा की जरूरत होती है. साथ ही इसमें 70 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है, जिससे बार-बार रिचार्ज कराने का झंझट खत्म होगा. इसके अलावा भी इसमें कई और बेनेफिट्स मिल रहे हैं. आइए जानते हैं कि 599 रुपये के BSNL Recharge Plan में क्या-क्या ऑफर किया जा रहा है.

BSNL का 599 रुपये का प्लान

सरकारी कंपनी के 599 रुपये के प्लान में 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 3GB हाई-स्पीड डेटा, देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, फ्री नेशनल रोमिंग और रोजाना 100 SMS ऑफर किए जा रहे है. यानी रोजाना 9 रुपये से भी कम लागत में यूजर्स को वैलिडिटी, हाई स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिल रहा है. चाहे आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हों, ऑनलाइन गेम्स खेलते हों या आपको ऑनलाइन क्लासेस या मीटिंग्स अटेंड करनी हो, यह प्लान आपकी सारी जरूरतों का ध्यान रखेगा.

प्लान के साथ फ्री मिल रही BiTV की एक्सेस

BSNL अपने इस नए प्लान के साथ BiTV की एक्सेस भी फ्री दे रही है. इसका मतलब है कि आप फ्री में टीवी चैनल्स का मजा उठा पाएंगे. इसके साथ इस पर बिना कोई सब्सक्रिप्शन खरीदे सेलेक्टेड OTT शोज भी देखे जा सकते हैं.

जियो का 3GB डेली डेटा वाला प्लान है महंगा

अगर BSNL के इस नए रिचार्ज प्लान का जियो के साथ कंपेयर किया जाए तो सरकारी कंपनी का प्लान काफी सस्ता है. जियो के 1199 रुपये के प्लान में रोजाना 3GB डेटा दिया जा रहा है. हालांकि, इसकी वैलिडिटी और इसमें मिलने वाले बेनेफिट्स BSNL की तुलना में ज्यादा है. जियो के 1199 रुपये के प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी, रोजाना 3GB + अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS मिल रहे हैं. इसके अलावा कंपनी इसके साथ 3 महीनों के लिए जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन, जियो क्लाउड पर 50GB स्टोरेज भी फ्री में ऑफर कर रही है.

एयरटेल का प्लान और भी महंगा

अगर एयरटेल के डेली 3GB वाले प्लान की बात करें तो यह और भी महंगा है. एयरटेल 1798 में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 3GB डेटा के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS ऑफर कर रही है. इस प्लान के साथ नेटफ्लिक्स बेसिक का सब्सक्रिप्शन और 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस का प्रीमियम सब्सक्रिप्श फ्री मिल रहा है.

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Published at : 23 Apr 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Recharge Plan TECH NEWS BSNL
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