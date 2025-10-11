आईफोन के पासवर्ड लीक हो गए तो तुरंत कर लें ये चार काम, बड़ा नुकसान होने से टल जाएगा

पर्सनल इंफोर्मेशन को बचाने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अगर ये लीक हो जाएं तो अकाउंट सिक्योरिटी को बड़ा खतरा पैदा हो जाता है. ऐप्पल का कहना है कि 2022 और 2023 में 2.6 अरब पर्सनल रिकॉर्ड कॉम्प्रोमाइज हुए थे और इनमें से कई की एक्सेस साइबर अपराधियों के पास चली गई थी. ऐसे में अगर आपके आईफोन पर पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज होने की नोटिफिकेशन आती है तो तुरंत कुछ कदम उठाने की जरूरत है.

पासवर्ड को तुरंत बदल दें

अगर आपको डेटा लीक की नोटिफिकेशन मिलती है तो तुरंत अपना पासवर्ड चेंज कर दें. ऐसा कर आप बड़े नुकसान को रोक सकते हैं. इसके लिए आईफोन पर ऐप्पल पासवर्ड ऐप की सिक्योरिटी में जाएं. यहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड दिख जाएंगे. इसके बाद चेंज पासवर्ड पर टैप करें और अपने पासवर्ड को अपडेट कर लें.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) से आपके अकाउंट पर सिक्योरिटी की एक और परत जुड़ जाती है. इसे इनेबल करने के बाद आपको पासवर्ड के अलावा एक और वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी. आमतौर पर इसमें आपके फोन या ईमेल पर कोड भेजा जाता है. ऐसे में पासवर्ड लीक होने की स्थिति में 2FA आपके अकाउंट को सिक्योर रखता है.

अकाउंट एक्टिविटी रिव्यू करें

अगर आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो अपने अकाउंट क एक्टिविटी को रिव्यू करें. इससे आपको यह पता लग पाएगा कि आपके अकाउंट से कोई संदिग्ध ट्रांजेक्शन, अवैध लॉग-इन या सेटिंग में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है. अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो इससे बचाव के लिए जरूरी कदम उठाएं.

पासवर्ड मैनेजर का करें इस्तेमाल

अकाउंट सिक्योरिटी के लिए मजबूत पासवर्ड का होना जरूरी है, लेकिन बार पासवर्ड याद नहीं रह पाते. ऐसी स्थिति में पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें. ये एक एनक्रिप्टेड वॉल्ट में पासवर्ड स्टोर करते हैं, जिससे हर अकाउंट के लिए यूनिक पासवर्ड रख पाना आसान हो जाता है.

