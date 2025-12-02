भारत, दुबई और अमेरिका में इतनी हो सकती है आईफोन 18 की कीमत, जानिए इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आईफोन 17 सीरीज की लॉन्चिंग के बाद ऐप्पल आईफोन 18 सीरीज की तैयारी में जुटी हुई है. अगले साल से ऐप्पल अपने सारे नए आईफोन एक साथ लॉन्च नहीं करेगी. सितंबर, 2026 में आईफोन प्रो मॉडल्स के साथ फोल्डेबल आईफोन लॉन्च होने की उम्मीद है, जबकि आईफोन 18 मॉडल को 2027 की शुरुआत में आईफोन 18e मॉडल के साथ लॉन्च किया जाएगा. आईफोन 18 से जुड़ी कई लीक्स सामने आई हैं, जिनमें इसके फीचर्स और अनुमानित कीमत का खुलासा हो गया है.

क्या होगा आईफोन 18 में खास?

आईफोन 18 के लुक में खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और इसकी डिजाइन लैंग्वेज आईफोन 17 के समान ही रह सकती है. इसमें 6.3 इंच का सुपर रेटिना डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. इसमें ऐप्पल का A20 चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जिसे 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया जा सकता है. इस फोन को ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर के साथ लॉन्च किया जाएगा. कैमरा की बात करें तो इसमें आईफोन 17 की तरह डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 48MP+48MP के दो लेंस होंगे और फ्रंट में इसे 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया जा सकता है. हालांकि, कैमरा आईलैंड के लुक को थोड़ा बदला जा सकता है. इसमें आईफोन 17 से बड़ी बैटरी मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं.

कहां कितनी हो सकती है कीमत?

ऐप्पल की तरफ से अभी तक इस आईफोन को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में इसकी शुरुआती कीमत 85,900 रुपये हो सकती है. दुबई की बात करें तो यहां इस आईफोन के लिए 2,899 दिरहम और अमेरिका में 799 डॉलर चुकाने पड़ सकते हैं. ग्लोबल मार्केट में इस आईफोन को 2027 के फरवरी-मार्च में लॉन्च किया जा सकता है.

