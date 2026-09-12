iPhone 18 Pro Max या Galaxy S26 Ultra! जानें दोनों में से किसे खरीदने में है फायदा

Apple ने अपने नए फ्लैगशिप iPhone 18 Pro Max को प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में उतारा है. फोन का डिजाइन देखने में पिछले मॉडल से बहुत अलग नहीं लगता है लेकिन इसके अंदर कई बड़े अपग्रेड देखने को मिलते हैं. दूसरी तरफ Samsung का Galaxy S26 Ultra पहले से ही हाई-एंड Android स्मार्टफोन के तौर पर अपनी जगह बना चुका है. ऐसे में दोनों फोन की तुलना होना लाजिमी है.

दोनों ही कंपनियों के ये सबसे पावरफुल नॉन-फोल्डेबल स्मार्टफोन हैं. इसलिए इनमें से किसी एक को चुनना सिर्फ स्पेसिफिकेशन पर निर्भर नहीं करता है बल्कि यूजर की जरूरत, ऑपरेटिंग सिस्टम और पसंद भी काफी मायने रखती है.

डिजाइन में किसका पलड़ा भारी?

आपको बता दें कि iPhone 18 Pro Max और Galaxy S26 Ultra दोनों ही बड़े स्क्रीन वाले ट्रेडिशनल स्मार्टफोन हैं. दोनों में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है. हालांकि, iPhone के किनारे और कॉर्नर थोड़े ज्यादा कर्व्ड हैं जबकि Samsung ने अपने इसस डिवाइस को सीधा और ज्यादा बॉक्सी डिजाइन दिया है.

बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी दोनों प्रीमियम फील देते हैं. iPhone में एल्यूमिनियम और ग्लास का इस्तेमाल किया गया है जबकि Galaxy S26 Ultra में ग्लास बैक मिलता है.

वजन की बात करें तो Samsung यहां आगे निकलता है. Galaxy S26 Ultra का वजन करीब 214 ग्राम है जबकि iPhone 18 Pro Max करीब 249 ग्राम का है. लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने पर ये अंतर महसूस किया जा सकता है. Samsung का फोन 7.9mm पतला है, वहीं iPhone की मोटाई 8.75mm है.

दोनों के डिस्प्ले में कितना अंतर?

Apple ने iPhone 18 Pro Max में OLED पैनल दिया है जिसका रिजॉल्यूशन 2868x1320 पिक्सल है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है और स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक पहुंचती है. यानी तेज धूप में भी डिस्प्ले को देखने में काफी मदद मिल सकती है.

Galaxy S26 Ultra में 3120x1440 पिक्सल रिजॉल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. कागज पर Samsung की स्क्रीन ज्यादा रिजॉल्यूशन वाली है लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में दोनों के बीच अंतर आसानी से नजर नहीं आएगा. इसमें भी 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है जबकि पीक ब्राइटनेस 2,600 निट्स तक है.

Samsung का एक बड़ा फायदा S Pen है. इससे नोट्स लिखने, स्क्रीन पर ड्रॉ करने और कुछ खास काम करने में सुविधा मिलती है. Apple की तरफ से Pencil सपोर्ट चाहिए तो इसके लिए अलग और महंगे iPhone Duo की जरूरत पड़ती है.

कैमरा में सबसे बड़ा मुकाबला

कैमरा दोनों फ्लैगशिप फोन की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. iPhone 18 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है. इसमें वाइड, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो कैमरा शामिल हैं और तीनों में 48MP सेंसर दिए गए हैं.

इस बार iPhone के मेन कैमरे में वेरिएबल अपर्चर इस डिवाइस को ज्यादा खास बनाता है. ज्यादातर स्मार्टफोन कैमरों में अपर्चर फिक्स रहता है लेकिन यहां यूजर जरूरत के हिसाब से इसे बदल सकता है. इससे अलग-अलग रोशनी की कंडिशन में फोटोग्राफी पर ज्यादा कंट्रोल मिलने के साथ-साथ क्रिएटिव शॉट्स लेने के ऑप्शन बढ़ जाते हैं.

Samsung Galaxy S26 Ultra कैमरा हार्डवेयर के मामले में अलग प्लानिंग अपनाता है. इसमें 200MP का मेन कैमरा है. हाई-रिजॉल्यूशन सेंसर की वजह से फोटो को क्रॉप करने पर भी ज्यादा डिटेल बच सकती हैं. फोन में 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलता है.

बैटरी और चार्जिंग में मुकाबला बराबर

बैटरी क्षमता के मामले में दोनों फोन करीब 5,000mAh के आसपास हैं. नॉर्मल इस्तेमाल में दोनों से पूरे दिन की बैटरी लाइफ मिलने की उम्मीद की जा सकती है. चार्जिंग में भी इस बार दोनों फ्लैगशिप लगभग बराबरी पर हैं. 60W चार्जर की मदद से दोनों फोन करीब 15 मिनट में 0 से 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकते हैं. यानी जल्दी में फोन को चार्ज करने वाले यूजर्स के लिए दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं.

परफॉर्मेंस में Apple की नई छलांग

Galaxy S26 Ultra में 3nm प्रोसेस पर बना Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है. ये बेहद शक्तिशाली प्रोसेसर है और कुछ टेस्ट में Apple के A19 Pro को भी पीछे छोड़ चुका है.

हालांकि, iPhone 18 Pro Max में Apple का नया A20 Pro चिपसेट मिलता है जिसे कंपनी ने 2nm प्रोसेस पर तैयार किया है. छोटे प्रोसेस नोड का फायदा बेहतर परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के तौर पर मिल सकता है. हालांकि, असली इस्तेमाल में दोनों की क्षमता का सही अंदाजा लंबे समय के टेस्ट के बाद ही लगाया जा सकेगा.

RAM की बात करें तो Galaxy S26 Ultra में स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से 12GB और 16GB RAM मिलती है. iPhone 18 Pro Max में सभी कॉन्फिगरेशन में 12GB RAM दी गई है.

कीमत और किसके लिए कौन सा फोन?

अमेरिका में दोनों फोन की शुरुआती कीमत 256GB मॉडल के लिए करीब 1,299 डॉलर है. इसलिए कीमत के आधार पर इनके बीच बड़ा अंतर नहीं है. अगर आप Apple के दूसरे डिवाइस जैसे AirPods और Apple Watch इस्तेमाल करते हैं तो iPhone 18 Pro Max आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं Android की आजादी, S Pen और ज्यादा जूम क्षमता पसंद करने वालों के लिए Galaxy S26 Ultra आकर्षक ऑप्शन हो सकता है.

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