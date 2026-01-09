iPhone 18 Pro और 18 Pro Max कब होंगे लॉन्च? कैमरा डिटेल और प्राइस हो गए लीक, जानें सब कुछ
ऐप्पल सितंबर में आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को लॉन्च करेगी. ये दोनों ही मॉडल्स प्रो मॉडल्स की अब तक की सबसे बड़ी अपग्रेड्स के साथ लॉन्च हो सकते हैं.
हर साल की तरह ऐप्पल इस साल भी सितंबर में नई आईफोन लाइनअप लॉन्च करेगी. इस बार सितंबर में कंपनी के पहले फोल्डेबल आईफोन के साथ-साथ आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स लॉन्च होने की उम्मीद है. अब तक सामने आई लीक्स पर भरोसा किया जाए तो इस बार के प्रो मॉडल्स में कई दमदार अपग्रेड्स देखने को मिल सकती है. नए फ्रंट लेआउट से लेकर नई चिप तक प्रो मॉडल्स पूरी तरह अपडेट होकर लॉन्च होंगे. आइए जानते हैं कि इनसे जुड़ी क्या-क्या जानकारी सामने आ गई है.
इन अपग्रेड्स के साथ लॉन्च होंगे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स
डिजाइन- 18 प्रो मॉडल्स में ऐप्पल इन-डिस्प्ले फेसआई दे सकती है, जिससे डायनामिक आईलैंड की छुट्टी हो जाएगी और फ्रंट कैमरा को स्क्रीन के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर पर प्लेस किया जा सकता है. इससे फ्रंट लुक काफी चेंज हो जाएगा. रियर में भी कंपनी सेम टोन कलर ऑप्शन दे सकती है.
कैमरा- 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स के रियर कैमरा में वेरिएबल अपर्चर मिलेगा. यह यूजर को कम या ज्यादा लाइट के हिसाब से लेंस एडजस्ट करने का ऑप्शन देगा. साथ ही प्रो मैक्स मॉडल में सैमसंग का थ्री-लेयर स्टैक्ड इमेज सेंसर मिल सकता है. इससे फोटोग्राफी और बेहतर होगी.
नया चिपसेट- अपकमिंग प्रो मॉडल्स में ऐप्पल अपना अब तक का सबसे एडवांस A20 Pro चिपसेट दे सकती है. यह नए पैकेजिंग मैथड के साथ आएगा, जिसमें रैम को उसी वेफर पर प्लेस किया जाएगा, जहां CPU, GPU और न्यूरल इंजन होता है. इससे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बेहतर होगी.
बैटरी- आईफोन 18 प्रो मैक्स में ऐप्पल अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दे सकती है, जिसके चलते इसकी मोटाई भी थोड़ी ज्यादा रह सकती है. कयास है कि इस बैटरी पैक की कैपेसिटी 5100mAh हो सकती है.
कीमत- आईफोन 18 प्रो मॉडल्स की कीमत को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि नई सीरीज की कीमत आईफोन 17 सीरीज के आसपास रह सकती है. भारत में आईफोन 17 प्रो की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये और प्रो मैक्स की कीमत 1,49,900 रुपये है. अपकमिंग मॉडल्स के लिए ग्राहकों को इससे थोड़ी अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है.
ये भी पढ़ें-
फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग से पहले ही इस कंपनी ने कर ली टक्कर देने की तैयारी, लॉन्च करेगी दो नए खास फोन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL