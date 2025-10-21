सिर चढ़कर बोल रहा आईफोन 17 सीरीज का जादू, इस मॉडल की डिमांड सबसे ज्यादा

Apple की लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज सुपरहिट साबित हो रही है. काउंटरप्वाइंट रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती 10 दिनों में इस सीरीज की बिक्री आईफोन 16 सीरीज की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक रही है. ऐप्पल के सबसे बड़े बाजारों अमेरिका और चीन में इस सीरीज के मॉडल्स की खूब डिमांड है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐप्पल ने आईफोन 17 में शानदार अपग्रेड लाकर नए यूजर्स को, जबकि प्रो मॉडल्स से प्रीमियम यूजर्स को आकर्षक किया है. इस बैलेंस की मदद से नई सीरीज की शानदार बिक्री हो रही है.

चीन में आते ही छा गया आईफोन 17

ऐप्पल ने इस बार आईफोन 17 में प्रोमोशन टेक्नोलॉजी समेत प्रो मॉडल्स वाले फीचर दिए हैं और इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी नहीं की गई. आईफोन 16 की तुलना में बिना ज्यादा पैसा खर्च किए इसमें फास्टर चिप, बेहतर स्क्रीन, बेस वेरिएंट में ज्यादा स्टोरेज और अपग्रेडेड सेल्फी कैमरा समेत कई ऐसे शानदार फीचर्स मिल रहे हैं. इसके अलावा चीन में कई रिटेलर्स इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कूपन भी ऑफर कर रहे हैं. इन सब कारणों से यहां आईफोन 17 की धूम मची हुई है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 17 की सबसे ज्यादा डिमांड है और कई देशों में इस पर दो हफ्तों का वेटिंग पीरियड चल रहा है. इसके चलते ऐप्पल इस मॉडल का प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है.

अमेरिका में प्रो मैक्स मॉडल की ज्यादा मांग

अमेरिका में कहानी थोड़ी अलग है. यहां पर iPhone 17 Pro Max की मांग ज्यादा है. इसकी वजह इस पर मिलने वाले शानदार डिस्काउंट और ट्रेड-इन ऑफर्स हैं. इन ऑफर्स के कारण इन महंगे आईफोन की कीमत थोड़ी कम हो गई है और लोगों की जेब पर कम असर पड़ रहा है.

आईफोन एयर की बिक्री खास नहीं

ऐप्पल ने इस साल अपना अब तक का सबसे पतला मॉडल आईफोन एयर भी लॉन्च किया है. इसे आईफोन 16 प्लस की जगह लाइनअप में शामिल किया गया था. इसकी बिक्री प्लस मॉडल के मुकाबले ज्यादा, लेकिन ऐप्पल की उम्मीदों से कम है. कई देशों में इसकी बिक्री खास नहीं रही है. इसके चलते कंपनी ने इसका प्रोडक्शन कम करने का फैसला किया है.

