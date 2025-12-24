Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







साल 2024 में लॉन्च हुए आईफोन 16 पर इस साल धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है. ऐप्पल के सबसे ज्यादा बिकने वाले इस मॉडल को क्रोमा से शानदार छूट के साथ खरीदा जा सकता है. क्रोमा की क्रोमेस्टिक दिसंबस सेल में इस आईफोन की खरीदकर आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. आप क्रोमा के ऑफलाइन स्टोर्स के साथ-साथ ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी इस आईफोन को सस्ते दामों में अपना बना सकते हैं.

आईफोन 16 के स्पेसिफिकेशंस

आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. A18 प्रोसेसर वाला यह आईफोन मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP + 12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है.

क्रोमा पर मिल रही यह डील

आईफोन 16 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये थी, लेकिन अभी यह क्रोमा पर 69,900 रुपये में लिस्टेड है. ग्राहकों को इसके लिए यह रकम भी नहीं चुकानी होगी. क्रोमा इस फोन की खरीद पर 3,910 रुपये इंस्टैंड डिस्काउंट दे रही है. इसके अलावा सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ट्स पर 3,000 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है. असली छूट एक्सचेंज ऑफर के तहत मिल रही है. ग्राहक अपने पुराने फोन के बदले 16,000 रुपये की छूट पा सकते हैं. इसके साथ क्रोमा 6,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है. इस तरह अगर सारे कैशबैक, डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस आदि को मिला लिए जाए तो आईफोन 16 को 40,990 में खरीदा जा सकता है.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर भी भारी छूट

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी इस समय शानदार छूट चल रही है. भारत में यह फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इस समय इसका टाइटैनियम ग्रे वेरिएंट 98,999 रुपये में लिस्टेड है. चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 4,000 रुपये का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 74,999 रुपये रह जाती है.

