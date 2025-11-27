Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप पहली बार आईफोन खरीदना या अपने आईफोन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त मौका आ गया है. क्रोमा पर ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान नए आईफोन पर शानदार छूट मिल रही है. इस सेल में आईफोन 16, आईफोन 17 और आईफोन एयर के दाम काफी कम हो गए हैं. ऐसे में आपके पास नए आईफोन पर काफी बचत करने का मौका है. 22 नवंबर से शुरू हुई यह सेल 30 नवंबर तक चलेगी. ऐसे में जल्दी ही इस मौके का फायदा उठाने की जरूरत है.

iPhone 16 पर कितनी छूट?

पिछले साल लॉन्च हुआ आईफोन 16 ऐप्पल के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में शामिल है. इसे 79,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन क्रोम पर इसका 128GB वर्जन 66,490 रुपये में लिस्टेड है. इस सीधी छूट के अलावा फोन पर बैंक ऑफर्स, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस का फायदा भी उठाया जा सकता है, जिसके बाद इसकी कीमत सिर्फ 39,990 रुपये रह जाएगी. यानी इस आईफोन को आप लॉन्चिंग के वक्त की कीमत से आधे में अपने घर ला सकते हैं.

iPhone 17

अगर आप लेटेस्ट आईफोन लेना चाहते हैं तो आईफोन 17 पर भी बंपर छूट मिल रही है. भारत में इस फोन की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है, लेकिन क्रोमा की ब्लैक फ्राइडे सेल में आप इसे सस्ता खरीद सकते हैं. बैंक ऑफर, ट्रेड-इन डील्स और कैशबैक के बाद इस प्रो मॉडल वाले कई फीचर्स से लैस इस आईफोन की कीमत केवल 45,900 रुपये रह जाएगी. यानी आपको लेटेस्ट आईफोन कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है.

iPhone Air

यह ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला आईफोन है. इसके बावजूद इसमें एक से बढ़कर एक फीचर्स हैं. 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुए इस आईफोन पर बंपर कैशबैक, बैंक ऑफर और ट्रेड-इन डील्स मिल रही है, जिसके बाद आप इसे केवल 54,900 और देकर अपना बना सकते हैं. यानी यह आईफोन भी लॉन्चिंग कीमत से लगभग आधे दामों में मिल रहा है.

