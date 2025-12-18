हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iPhone 16 और Galaxy S25 Ultra के दाम हो गए धड़ाम, यहां मिल रही धांसू डील, तुरंत उठाएं फायदा

अगर आप नए साल के मौके पर अपना फोन अपग्रेड करना चाहते हैं तो शानदार मौका है. क्रोमा की ईयर एंड सेल में आईफोन 16 और सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Dec 2025 09:38 AM (IST)
गूगल के बाद अब क्रोमा ने भी अपनी ईयर-एंड सेल का ऐलान कर दिया है. कंपनी क्रोमेस्टिक दिसंबर सेल लेकर आई है, जिसमें स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप और टीवी आदि पर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है. 15 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी तक चलने वाली इस सेल में आईफोन 16 और सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जबरदस्त डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. ऐसे में आप भारी बचत के साथ अपना फोन अपग्रेड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों फोन में क्या-क्या फीचर्स हैं और इन पर क्या डील मिल रही है. 

आईफोन 16 के स्पेसिफिकेशंस

आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. A18 प्रोसेसर वाला यह आईफोन मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. इसके रियर में 48MP + 12MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है. 

कितने में मिल रहा आईफोन 16?

ऐप्पल स्टोर पर आईफोन 16 अभी 69,999 रुपये में मिल रहा है, लेकिन क्रोमा पर यह 66,990 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड्स से खरीदने पर 4,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. इस तरह आप ऐप्पल के सबसे ज्यादा बिकने वाले इस आईफोन को सिर्फ 62,990 रुपये में खरीद सकते हैं. इस पर नो-कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन है.

गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के स्पेशिफिकेशंस

Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच की QHD+ Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिलती है. इसमें क्वालकॉम का पावरफुल Snapdragon 8 Elite चिपसेट है, जिसे 12GB रैम से पेयर किया गया है. इसके रियर में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 10MP का एडिशनल 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है. इसके फ्रंट में 12MP का सेंसर दिया गया है. इस फोन मे 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर भी जबरदस्त छूट

क्रोमा की सेल में इस फोन का टाइटैनियम सिल्वरब्लू ऑप्शन 9,000 रुपये की सीधी छूट के साथ 1,20,999 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन आपको इतनी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर इस फोन पर 11,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है. इस तरह आप फोन पर कुल 20,000 रुपये की बचत कर सकते हैं.

Published at : 18 Dec 2025 09:38 AM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy S25 Ultra TECH NEWS IPHONE 16 Phone Deal
