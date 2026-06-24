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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiOS 27 Beta 2: कैमरा ऐप से लेकर सिरी एआई तक में अपग्रेड, नए वर्जन में मिले ये शानदार फीचर्स

iOS 27 Beta 2: कैमरा ऐप से लेकर सिरी एआई तक में अपग्रेड, नए वर्जन में मिले ये शानदार फीचर्स

iOS 27 Beta 2 Features: ऐप्पल ने iOS 27 Beta 2 को रिलीज कर दिया है. इसमें कई नए फीचर्स और अपग्रेड्स को एड किया गया है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 01:44 PM (IST)
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  • ऐप्पल ने iOS 27 बीटा 2 किया जारी, कई नए बदलाव।
  • 'राइट विद सिरी' कीबोर्ड पर, वॉलेट ऐप में इनसाइट्स उपलब्ध।
  • आईफोन से ऐप्पल टीवी अब रिमोटली अपडेट किया जा सकेगा।

iOS 27 Beta 2 Features: ऐप्पल ने iOS 27 अपडेट का दूसरा बीटा वर्जन रिलीज कर दिया है. हर बार की तरह इस बार भी दूसरे बीटा वर्जन में कई बदलाव देखने को मिले हैं. इसमें कई नए फीचर्स और अपग्रेड्स को शामिल किया गया है. बता दें कि ऐप्पल ने इसी महीने iOS 27 अपडेट की झलक दिखाई थी. अब कंपनी जुलाई में इसका पब्लिक बीटा रिलीज कर देगी और सितंबर में नई आईफोन सीरीज के साथ इसे सॉफ्टवेयर के तौर पर लॉन्च किया जाएगा. आइए जानते हैं कि iOS 27 Beta 2 में क्या-क्या नए फीचर्स जोड़े गए हैं.

Write With Siri

नए बीटा वर्जन में नोट्स, मेल, मैसेज और दूसरी ऐप्स में कीबोर्ड के ऊपर Write with Siri का बटन दिया गया है. इसकी मदद से राइटिंग में सिरी की हेल्प लेना आसान हो गया है. पहले बीटा वर्जन में यह टूल टेक्स्ट सेलेक्ट करने के समय अवेलेबल होता था, लेकिन नई अपडेट में इसे बटन के तौर पर कीबोर्ड के ऊपर दिया गया है.

Wallet App Insights

नए बीटा वर्जन वॉलेट ऐप में नया इनसाइट फीचर लेकर आया है. इसे अपर राइट कॉर्नर में दिए गए थ्री-डॉट आइकन पर टैप कर एक्सेस किया जा सकता है. यह फीचर पूरी तरह से लाइव है, लेकिन यूजर को इनसाइट देखने के लिए वॉलेट को अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ेगा. इसके बाद यूजर स्पेंडिंग इनसाइट, रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स और अकाउंट बैलेंस समेत कई चीजें देख पाएंगे.

Apple TV

iOS 27‌ beta 2 वर्जन में ऐप्पल ने होम ऐप को अपडेट करते हुए इसमें ऐप्पल टीवी को रिमोटली अपडेट करने का सपोर्ट जोड़ दिया है. इसका फायदा यह होगा कि यूजर अपने आईफोन से ही टीवी के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर पाएंगे और इसके लिए टीवी ऑन करने की भी जरूरत नहीं है.

iOS 27‌ beta 2 में आए बाकी फीचर्स

  • नई अपडेट के बाद अगर क्लाउड बैकअप ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो यूजर को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा.
  • कैमरा ऐप में जब एक्सपॉजर एडजस्टमेंट जैसे फीचर को इनेबल किया जाएगा तो कैमरा बटन टूल पर येलो हाइलाइट नजर आएगी.
  • वॉलेट ऐप में 'क्रिएट ए पास' फीचर में टेक्स्चर ऑप्शन आया है. कलर चूज करते समय यह ऑप्शन नजर आएगा.
  • HomeKit Secure Video कैमरा से आ रही नोटिफिकेशन पर लॉन्ग प्रेस कर वीडियो देखा और कैमरा के पास की लाइट को ऑन किया जा सकता है.
  • सिरी एआई ऐप में एक साथ कई कन्वर्सेशन को सेलेक्ट कर डिलीट करने का ऑप्शन आया है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jun 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IOS 27
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