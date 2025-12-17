अब बड़ी स्क्रीन पर मिलेगा रील्स का मजा, टीवी के लिए खास ऐप ले आई इंस्टाग्राम
अब आप टीवी की स्क्रीन पर भी रील्स का मजा ले पाएंगे. इसके लिए इंस्टाग्राम ने एक नई ऐप लॉन्च की है. इस पर एक साथ पांच अकाउंट लॉग-इन किए जा सकते हैं.
अगर आपका फोन पर इंस्टाग्राम रील्स देखकर मन भर गया है तो अब आप टीवी पर ये शॉर्ट वीडियोज देख सकते हैं. इंस्टाग्राम ने रील्स पर फोकस करते हुए एक खास ऐप लॉन्च की है, जिससे टीवी पर भी रील्स का मजा लिया जा सकेगा. पिछले कुछ समय से इस बारे में लीक्स सामने आ रही थी और अब कंपनी ने ऑफिशियली इसे लॉन्च कर दिया है. रील्स की पॉपुलैरिटी और अब टीवी पर इसके अवेलेबल होने के बाद यूट्यूब को कड़ी टक्कर मिलने वाली है.
टीवी पर कैसे काम करेगी ऐप?
इंस्टाग्राम की टीवी ऐप मोबाइल वाली ऐप से थोड़ी अलग तरह काम करेगी. टीवी ऐप में लॉग-इन करने के बाद यूजर को अलग-अलग चैनल्स जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स हाइलाइट, ट्रैवल और ट्रेंडिंग मोमेंट्स आदि में ऑर्गेनाइज्ड रील्स दिखेंगे. इंस्टाग्राम का कहना है कि इससे यूजर के लिए अपनी पसंद का कंटेट ढूंढना आसान हो जाएगा. इसकी होम स्क्रीन पर पर्सनलाइज्ड और वीडियो थंबनेल का हॉरिजॉन्टल कलेक्शन मिलेगा. किसी भी थंबनेल पर क्लिक करते ही इसका फुल पोर्ट्रेट वीडियो कैप्शन के साथ सामने आ जाएगा. मोबाइल की तरह स्वाइप अप कर अगली रील देखी जा सकती है.
एक साथ 5 अकाउंट हो सकते हैं लॉग-इन
इंस्टाग्राम पर एक साथ 5 अकाउंट को लॉग-इन किया जा सकता है और साथ ही आप टीवी ऐप के लिए अलग अकाउंट भी बना सकते हैं. इंस्टाग्राम का कहना है कि फीडबैक के आधार पर यह फीचर जोड़ा गया है क्योंकि यूजर्स का कहना है कि एक साथ बैठकर रील्स देखने में ज्यादा मजा आता है.
भारत में टीवी पर कब तक देख पाएंगे रील्स?
इंस्टाग्राम अभी तक इस ऐप की टेस्टिंग कर रही है और इसे केवल अमेरिका में अमेजन फायर टीवी डिवाइसेस के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रोल आउट किया गया है. यहां से फीडबैक मिलने के बाद कंपनी जरूरी बदलाव कर इसे धीरे-धीरे बाकी देशों और डिवाइसेस के लिए लॉन्च कर सकती है. माना जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है.
