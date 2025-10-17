Instagram New Feature: दुनिया भर में दिवाली का उत्सव जोरों पर है और इसी मौके पर Instagram ने अपने भारतीय यूज़र्स के लिए एक खास तोहफा पेश किया है. कंपनी ने Meta AI की मदद से दिवाली-थीम वाले नए विजुअल इफेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिन्हें यूज़र्स अपनी Instagram Stories और Edits ऐप पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ये लिमिटेड-एडिशन इफेक्ट्स दिवाली की रोशनी और रंगों से प्रेरित हैं जो आपकी स्टोरीज़ और वीडियोज़ को त्योहार जैसा जादुई टच देंगे.

दिवाली-थीम वाले नए AI इफेक्ट्स

Instagram ने इस बार तीन शानदार इफेक्ट्स पेश किए हैं जिन्हें यूज़र्स अपनी तस्वीरों और वीडियोज़ में जोड़ सकते हैं. स्टोरीज़ के लिए Fireworks, Diyas और Rangoli जैसे इफेक्ट्स मिलेंगे जबकि वीडियोज़ के लिए Lanterns, Marigold और Rangoli के ऑप्शन उपलब्ध होंगे. ये सभी इफेक्ट्स Restyle फीचर के जरिए लगाए जा सकते हैं जो अब Instagram और Edits ऐप दोनों में मौजूद है.

कैसे करें इन दिवाली इफेक्ट्स का इस्तेमाल

अगर आप भी अपनी Instagram Story या वीडियो को दिवाली वाइब देना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है.

सबसे पहले Instagram खोलें और अपनी प्रोफाइल फोटो पर दिए ‘+’ आइकन से Stories सेक्शन में जाएं या स्क्रीन को बाईं ओर स्वाइप करें. इसके बाद अपनी गैलरी से कोई फोटो या वीडियो चुनें जिसे आप पोस्ट करना चाहते हैं. अब ऊपर दिए गए टूलबार से Restyle (ब्रश आइकन) पर टैप करें. वहां आपको Diwali Effects सेक्शन दिखाई देगा. अपनी पसंद का इफेक्ट जैसे Fireworks, Diyas या Rangoli चुनें.

Meta AI तुरंत आपकी फोटो या वीडियो पर वो विजुअल इफेक्ट अप्लाई कर देगा. अगर आपको परिणाम पसंद आए तो Done दबाएं और Your Story पर टैप करके पोस्ट कर दें.

Edits ऐप पर ऐसे लगाएं दिवाली वीडियो इफेक्ट्स

अगर आप वीडियो एडिटिंग के शौकीन हैं तो Meta का Edits ऐप आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. इसमें भी यही Restyle फीचर मौजूद है. बस ऐप खोलें, + आइकन से नया प्रोजेक्ट शुरू करें और गैलरी या कैमरे से कोई वीडियो चुनें. अब नीचे दिए गए टूलबार से Restyle पर जाएं और Diwali हेडर पर टैप करें. यहां से Lanterns, Marigold या Rangoli में से कोई एक इफेक्ट चुनें.

AI इन इफेक्ट्स को आपके वीडियो पर अप्लाई कर देगा जिसके बाद आप रिजॉल्यूशन, फ्रेम रेट और कलर टोन जैसे सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं. अंत में वीडियो को एक्सपोर्ट करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें.

सीमित समय के लिए उपलब्ध

Instagram के मुताबिक, ये दिवाली-थीम वाले AI इफेक्ट्स 29 अक्टूबर 2025 तक ही उपलब्ध रहेंगे. भारत के अलावा ये फीचर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और अमेरिका के यूज़र्स के लिए भी जारी किया गया है. इस फेस्टिव सीज़न में अगर आप अपनी Instagram Story या Reels को खास बनाना चाहते हैं तो Meta AI के ये दिवाली इफेक्ट्स जरूर ट्राई करें.

