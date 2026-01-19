हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Instagram अकाउंट हो गया हैक? जानिए क्या करें और कैसे बचें

Instagram अकाउंट हो गया हैक? जानिए क्या करें और कैसे बचें

Instagram Tips: आज के समय में Instagram सिर्फ फोटो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है बल्कि यह हमारी डिजिटल पहचान का हिस्सा बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 Jan 2026 12:12 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram Tips: आज के समय में Instagram सिर्फ फोटो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है बल्कि यह हमारी डिजिटल पहचान का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में अकाउंट हैक होना एक गंभीर समस्या बन सकती है. अगर आपके अकाउंट से बिना आपकी जानकारी के पोस्ट या स्टोरी शेयर हो रही हैं, अजीब मैसेज जा रहे हैं, पासवर्ड अपने आप बदल गया है या लॉगिन करते समय “गलत पासवर्ड” दिख रहा है तो ये साफ संकेत हैं कि आपका अकाउंट खतरे में है.

अकाउंट हैक हो जाए तो तुरंत क्या करें

सबसे पहले घबराएं नहीं. Instagram की “Forgot Password” या “Secure Your Account” विकल्प का इस्तेमाल करें. अपने रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पर आए लिंक से पासवर्ड तुरंत बदलें. अगर ईमेल भी बदल दिया गया है तो Instagram द्वारा भेजे गए “Security Alert” मेल में दिए गए “Revert this change” विकल्प पर क्लिक करें. इसके साथ ही सभी डिवाइस से लॉगआउट करने का ऑप्शन चुनें ताकि हैकर की पहुंच तुरंत खत्म हो जाए.

Instagram से मदद कैसे लें

अगर आप अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो Instagram ऐप में जाकर “Need more help?” पर टैप करें. यहां से आप अकाउंट हैक होने की रिपोर्ट कर सकते हैं. कई मामलों में Instagram आपकी पहचान की पुष्टि के लिए सेल्फी वीडियो या अन्य जानकारी मांगता है. सही जानकारी देने पर कुछ ही दिनों में अकाउंट वापस मिल सकता है.

भविष्य में अकाउंट को सुरक्षित कैसे रखें

अकाउंट सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल बेहद जरूरी है. पासवर्ड में अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर जरूर शामिल करें और इसे किसी अन्य ऐप या वेबसाइट पर इस्तेमाल न करें. Two-Factor Authentication (2FA) को जरूर ऑन रखें, जिससे लॉगिन के समय अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है. साथ ही, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या फर्जी गिवअवे और फ्री ब्लू टिक जैसे लालच में आने से बचें.

फिशिंग से रहें सतर्क

अक्सर हैकर्स नकली ईमेल या मैसेज भेजकर Instagram की तरह दिखने वाले पेज पर लॉगिन करवाते हैं. ऐसे में हमेशा ईमेल भेजने वाले की जांच करें और केवल आधिकारिक Instagram ऐप या वेबसाइट से ही लॉगिन करें.

2026 में फोल्डेबल फोन लेना चाहिए है या नहीं? खरीदने से पहले जान लें फायदे और नुकसान

Published at : 19 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Instagram TECH NEWS HINDI
Embed widget