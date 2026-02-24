हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पासवर्ड में कर दी ये छोटी सी चालाकी तो हैकर्स हो जाएंगे फेल! जानिए Digital Password बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका

पासवर्ड में कर दी ये छोटी सी चालाकी तो हैकर्स हो जाएंगे फेल! जानिए Digital Password बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका

Digital Password: आज के डिजिटल दौर में हमारा ज्यादातर काम ऑनलाइन हो गया है बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया और ऑफिस का काम.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 Feb 2026 08:55 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Digital Password: आज के डिजिटल दौर में हमारा ज्यादातर काम ऑनलाइन हो गया है बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया और ऑफिस का काम. ऐसे में अगर आपका पासवर्ड कमजोर है तो हैकर्स के लिए आपकी निजी जानकारी तक पहुंचना बेहद आसान हो सकता है. कई लोग अब भी 123456, जन्मतिथि या अपना नाम जैसे आसान पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ ही सेकंड में क्रैक हो सकते हैं. मजबूत पासवर्ड आपकी डिजिटल सुरक्षा की पहली दीवार है.

पासवर्ड बनाते समय करें ये छोटी लेकिन असरदार चालाकी

सबसे पहले यह समझ लें कि पासवर्ड जितना लंबा और जटिल होगा, उतना सुरक्षित रहेगा. कोशिश करें कि आपका पासवर्ड कम से कम 12 से 16 अक्षरों का हो. इसमें बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और विशेष चिन्ह जैसे @, #, $, % जरूर शामिल करें.

एक आसान तरीका यह है कि आप किसी वाक्य को आधार बनाएं. उदाहरण के लिए, मुझे हर सुबह 6 बजे चाय पसंद है. अब इस वाक्य को तोड़कर अक्षरों, अंकों और चिन्हों के साथ मिलाकर एक नया पासवर्ड बना सकते हैं. इस तरह बना पासवर्ड आपके लिए याद रखना आसान होगा लेकिन हैकर्स के लिए अनुमान लगाना मुश्किल.

हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड क्यों जरूरी?

अक्सर लोग एक ही पासवर्ड कई वेबसाइट्स पर इस्तेमाल करते हैं. अगर किसी एक वेबसाइट का डाटा लीक हो जाए तो आपके बाकी अकाउंट भी खतरे में पड़ सकते हैं. इसलिए हर सोशल मीडिया, बैंकिंग और ईमेल अकाउंट के लिए अलग-अलग पासवर्ड रखें. साथ ही, समय-समय पर पासवर्ड बदलना भी जरूरी है. खासकर अगर आपको किसी संदिग्ध गतिविधि का अंदेशा हो तो तुरंत पासवर्ड अपडेट करें.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है सुरक्षा की दूसरी ढाल

सिर्फ मजबूत पासवर्ड ही काफी नहीं है. जहां भी संभव हो, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) जरूर चालू करें. इससे पासवर्ड के अलावा आपके मोबाइल पर आने वाला ओटीपी या ऑथेंटिकेशन ऐप की जरूरत होती है. इससे सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है.

इन गलतियों से जरूर बचें

कभी भी अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें. पब्लिक वाई-फाई पर संवेदनशील अकाउंट में लॉगिन करने से बचें. ब्राउज़र में पासवर्ड सेव करते समय भी सावधानी रखें और भरोसेमंद पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें.

अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हैकर्स के लिए आपका अकाउंट तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. याद रखिए डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.

Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15: बैटरी, परफॉर्मेंस, कैमरा और प्राइस की रेस में कौन आगे, जानिए किसे खरीदने में है समझदारी

Published at : 24 Feb 2026 08:54 AM (IST)
Digital Password
Embed widget