Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15: अगर आप अपना पुराना एंड्रॉयड फोन बदलने का सोच रहे हैं तो बाजार में मौजूद ढेरों प्रीमियम विकल्प आपको उलझन में डाल सकते हैं. दमदार प्रोसेसर, हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, एडवांस कैमरा और प्रीमियम डिजाइन आज हर ब्रांड लगभग फ्लैगशिप जैसा अनुभव देने का दावा कर रहा है. इस मुकाबले में हम तीन चर्चित स्मार्टफोन्स Vivo V70 Elite, OnePlus 15R और Oppo Reno 15 को अलग-अलग पहलुओं पर समझते हैं ताकि आप सही फैसला ले सकें.

डिस्प्ले

Vivo V70 Elite में 6.59 इंच की 1.5K फ्लैट AMOLED स्क्रीन दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ आती है. इसकी 4320Hz PWM डिमिंग आंखों पर कम दबाव डालती है और 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस तेज धूप में भी स्क्रीन को साफ दिखाती है.

OnePlus 15R में 6.83 इंच की बड़ी 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो 60Hz से 165Hz तक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट देती है. इसमें Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन और एडवांस डिमिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है जिससे यह गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए मजबूत विकल्प बनता है.

Oppo Reno 15 में 6.59 इंच की LTPS AMOLED स्क्रीन है जिसका रिजॉल्यूशन FHD+ है और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. पंच-होल डिजाइन और पतले बेजल इसे मॉडर्न लुक देते हैं.

बैटरी और चार्जिंग

बैटरी के मामले में OnePlus 15R आगे दिखाई देता है क्योंकि इसमें 7400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. Vivo V70 Elite और Oppo Reno 15 दोनों में 6500mAh बैटरी मिलती है. Vivo 90W फास्ट चार्जिंग देता है जबकि Oppo 80W SuperVOOC सपोर्ट करता है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में तीनों ही फोन लंबा बैकअप देने में सक्षम हैं लेकिन ज्यादा क्षमता के कारण OnePlus थोड़ा बढ़त ले सकता है.

परफॉर्मेंस

Vivo V70 Elite में Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) प्रोसेसर और Adreno 735 GPU मिलता है जो फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस देता है. OnePlus 15R में और भी ताकतवर Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) चिपसेट और Adreno 840 GPU मौजूद है जो हाई-एंड गेमिंग और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए ज्यादा सक्षम माना जा सकता है. Oppo Reno 15 Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है जो डेली यूज और मध्यम स्तर की गेमिंग के लिए संतुलित प्रदर्शन देता है लेकिन बाकी दो के मुकाबले थोड़ा कम पावरफुल है.

मजबूती और सुरक्षा

Vivo V70 Elite और OnePlus 15R दोनों IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आते हैं जिससे ये पानी और धूल से अच्छी सुरक्षा प्रदान करते हैं. Oppo Reno 15 सीरीज IP66, IP68, IP69 और IP69K सर्टिफिकेशन के साथ और भी ज्यादा प्रोटेक्शन देती है जो इसे टिकाऊपन के मामले में खास बनाती है.

फोटोग्राफी में किसकी पकड़ मजबूत?

Vivo V70 Elite में 50MP OIS प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है. यह 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग और 50MP ऑटोफोकस सेल्फी कैमरा के साथ आता है जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए शानदार हो सकता है.

OnePlus 15R में 50MP OIS मेन कैमरा और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस है. यह 4K 120fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और 32MP फ्रंट कैमरा देता है.

Oppo Reno 15 में 50MP प्राइमरी, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है. 50MP फ्रंट कैमरा और स्क्रीन फ्लैश फीचर इसे लो-लाइट सेल्फी के लिए उपयोगी बनाता है.

भारत में कीमत और कौन-सा खरीदें?

कीमत की बात करें तो Oppo Reno 15 सबसे किफायती शुरुआत करता है. OnePlus 15R मिड-रेंज में संतुलित कीमत और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है. वहीं Vivo V70 Elite थोड़ी ज्यादा कीमत पर मजबूत कैमरा और तेज चार्जिंग का विकल्प देता है.

अगर आप गेमिंग और बैटरी पर ज्यादा फोकस चाहते हैं तो OnePlus 15R बेहतर विकल्प हो सकता है. अगर कैमरा और प्रीमियम फीचर्स आपकी प्राथमिकता हैं तो Vivo V70 Elite आकर्षक है. वहीं बजट में संतुलित फीचर्स के लिए Oppo Reno 15 एक समझदारी भरा चुनाव हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

AI का असली सुल्तान कौन? भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमान किसके हाथ में, जानिए पूरी जानकारी