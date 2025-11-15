सबके होश उड़ाने जा रही है यह चाइनीज कंपनी, अपने फोन में देगी 20GB रैम, कूलिंग फैन भी लगा होगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Huawei Mate 80 Series: चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां हमेशा से स्मार्टफोन मार्केट में नए-नए फीचर्स से तहलका मचाने के लिए जानी जाती रही है. इसी कड़ी में Huawei एक और बड़ा धमाका करने जा रही है. कंपनी इसी महीने चीन में अपनी Mate 80 सीरीज लॉन्च करेगी. इस सीरीज के मॉडल में 20GB रैम मिलने की जानकारी आ रही है. अभी तक बाजार में उपलब्ध हाई-एंड फोन्स में 12-16GB रैम मिल रही है, लेकिन Huawei इस गेम को बदलने जा रही है. इसके अलावा भी इस सीरीज में कई शानदार फीचर मिलने वाले हैं.

कब लॉन्च होगी Mate 80 सीरीज?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीरीज को 25 नवंबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा. इसमें स्टैंडर्ड Mate 80, Mate 80 Pro, नया Mate 80 Pro Max और Mate 80 RS मास्टर एडिशन मॉडल लॉन्च होगा. बताया जा रहा है कि इस सीरीज में Pro+ की जगह Pro Max मॉडल लॉन्च किया जा रहा है और इसमें सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क नहीं होगा. यह फोन रेगुलर प्रो मॉडल की तुलना में कई एडवांस्ड फीचर्स के साथ आएगा.

ये होंगे सीरीज के फीचर्स

इस सीरीज के सभी फीचर्स की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन यह कन्फर्म हो गया है कि इसमें 3D फेस रिकग्नेशन फीचर मिलने जा रहा है. अभी तक कंपनी इसे प्रीमियम वर्जन में यूज करती आई है और इस बार इसे स्टैंडर्ड मॉडल में भी दिया जा रहा है. सीरीज के मॉडल्स में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और कैमरा मॉड्यूल को नया डिजाइन मिलेगा. रैम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन फोन्स को हैवी टास्क के लिए डिजाइन किया जा रहा है. इसे देखते हुए कंपनी इसमें बिल्ट-इन एक्टिव कूलिंग फैन भी दे सकती है.

केवल ई-सिम को करेंगे सपोर्ट

कुछ देशों में Mate 80 सीरीज केवल ई-सिम को सपोर्ट करेगी और इसमें फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट नहीं दिया जाएगा. लीक में बताया गया है कि यह सीरीज अब तक के सबसे शक्तिशाली कम्यूनिकेशन आर्किटेक्चर के साथ लॉन्च होने वाली है. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

