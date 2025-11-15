हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसबके होश उड़ाने जा रही है यह चाइनीज कंपनी, अपने फोन में देगी 20GB रैम, कूलिंग फैन भी लगा होगा

सबके होश उड़ाने जा रही है यह चाइनीज कंपनी, अपने फोन में देगी 20GB रैम, कूलिंग फैन भी लगा होगा

Huawei Mate 80 Series को इसी महीने चीन में लॉन्च किया जाएगा. इस सीरीज में चार मॉडल होंगे और इनमें 20GB रैम मिलने की जानकारी सामने आ रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Nov 2025 07:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Huawei Mate 80 Series: चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां हमेशा से स्मार्टफोन मार्केट में नए-नए फीचर्स से तहलका मचाने के लिए जानी जाती रही है. इसी कड़ी में Huawei एक और बड़ा धमाका करने जा रही है. कंपनी इसी महीने चीन में अपनी Mate 80 सीरीज लॉन्च करेगी. इस सीरीज के मॉडल में 20GB रैम मिलने की जानकारी आ रही है. अभी तक बाजार में उपलब्ध हाई-एंड फोन्स में 12-16GB रैम मिल रही है, लेकिन Huawei इस गेम को बदलने जा रही है. इसके अलावा भी इस सीरीज में कई शानदार फीचर मिलने वाले हैं.

कब लॉन्च होगी Mate 80 सीरीज?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीरीज को 25 नवंबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा. इसमें स्टैंडर्ड Mate 80, Mate 80 Pro, नया Mate 80 Pro Max और Mate 80 RS मास्टर एडिशन मॉडल लॉन्च होगा. बताया जा रहा है कि इस सीरीज में Pro+ की जगह Pro Max मॉडल लॉन्च किया जा रहा है और इसमें सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क नहीं होगा. यह फोन रेगुलर प्रो मॉडल की तुलना में कई एडवांस्ड फीचर्स के साथ आएगा. 

ये होंगे सीरीज के फीचर्स

इस सीरीज के सभी फीचर्स की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन यह कन्फर्म हो गया है कि इसमें 3D फेस रिकग्नेशन फीचर मिलने जा रहा है. अभी तक कंपनी इसे प्रीमियम वर्जन में यूज करती आई है और इस बार इसे स्टैंडर्ड मॉडल में भी दिया जा रहा है. सीरीज के मॉडल्स में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और कैमरा मॉड्यूल को नया डिजाइन मिलेगा. रैम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन फोन्स को हैवी टास्क के लिए डिजाइन किया जा रहा है. इसे देखते हुए कंपनी इसमें बिल्ट-इन एक्टिव कूलिंग फैन भी दे सकती है.

केवल ई-सिम को करेंगे सपोर्ट

कुछ देशों में Mate 80 सीरीज केवल ई-सिम को सपोर्ट करेगी और इसमें फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट नहीं दिया जाएगा. लीक में बताया गया है कि यह सीरीज अब तक के सबसे शक्तिशाली कम्यूनिकेशन आर्किटेक्चर के साथ लॉन्च होने वाली है. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

ये भी पढ़ें-

iPhone 16 Pro पर बंपर डिस्काउंट, इतनी कम हो गई कीमत, खरीदना है तो देर न करें

Published at : 15 Nov 2025 07:43 AM (IST)
Tags :
Huawei TECH NEWS Huawei Mate 80 Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 1: दुलकर सलमान की ‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
हरियाणा
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, कहा- 'काम नहीं करते...'
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, क्या है मामला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 1: दुलकर सलमान की ‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
हरियाणा
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, कहा- 'काम नहीं करते...'
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा
क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget