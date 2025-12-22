Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

How to check Real-time AQI: उत्तर भारत, खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि सांस लेना तक मुश्किल लगता है और रोजाना सफर करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है. सरकार भले ही प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो लेकिन आम लोगों के लिए सही जानकारी समय पर मिलना बेहद जरूरी है. ऐसे में Google Maps आपकी मदद करता है. यह ऐप आपको आपके आसपास के इलाकों का रियल-टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दिखाता है ताकि आप घर से निकलने से पहले सही फैसला ले सकें.

रोज सफर करने वालों के लिए क्यों जरूरी है AQI चेक करना

अगर आप रोज़ ऑफिस, स्कूल या किसी और काम से बाहर निकलते हैं तो AQI जानना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अहम है. Google Maps न सिर्फ प्रदूषित इलाकों की पहचान करता है बल्कि यह भी बताता है कि कहां हवा ज्यादा खराब है. इससे आप मास्क पहनने, रास्ता बदलने या बाहर निकलने का समय तय करने जैसे जरूरी कदम उठा सकते हैं.

Google Maps से AQI देखने के तरीके

सीधे AQI लेयर से जानकारी देखें

अपने Android फोन या iPhone में Google Maps खोलें.

स्क्रीन के ऊपर, आपकी प्रोफाइल फोटो के नीचे आपको Layers का विकल्प दिखेगा, उस पर टैप करें.

यहां से Air Quality ऑप्शन चुनें.

अब मैप पर आपके इलाके का AQI रंगों के साथ दिखाई देने लगेगा.

मौसम और AQI दोनों एक साथ देखें

Google Maps के होमपेज पर जाकर Explore सेक्शन खोलें.

यहां आपको मौसम और “AQI” से जुड़ा एक आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

सबसे ऊपर आपके इलाके का तापमान दिखेगा और उसके नीचे Air Quality का ऑप्शन मिलेगा.

इस पर टैप करते ही आसपास की हवा की स्थिति सामने आ जाएगी.

Google Maps में दिखने वाले रंगों का मतलब क्या है?

Google Maps में AQI को 0 से 500 के पैमाने पर दिखाया जाता है और इसके साथ अलग-अलग रंग नजर आते हैं.

हरा रंग (0–100): हवा अपेक्षाकृत साफ और सुरक्षित मानी जाती है.

पीला और नारंगी: हवा मध्यम स्तर तक खराब है संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

लाल रंग (300 से ऊपर): हवा बेहद खराब होती है, ऐसे में बाहर निकलने से पहले खास सावधानी जरूरी है.

जरूरी जानकारी ध्यान में रखें

Google Maps पर दिखने वाला AQI हर कुछ मिनट में अपडेट होता रहता है ताकि आपको ताजा जानकारी मिल सके. हालांकि, हवा की गुणवत्ता जगह-जगह बदल सकती है और नजदीकी मॉनिटरिंग स्टेशन हर छोटी लोकेशन की सही तस्वीर नहीं दिखा पाता. फिर भी, मैप-आधारित व्यू आपको आसपास के इलाकों की स्थिति का एक बेहतर और साफ अंदाजा देता है.

