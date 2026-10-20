स्मार्ट गीजर और नॉर्मल गीजर में क्या अंतर? खरीदने से पहले जानें

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सर्दियों का मौसम शुरू होने लगा है. ऐसे में सुबह-सुबह गर्म पानी के लिए गीजर चालू करना और फिर उसके गर्म होने का इंतजार करना कई घरों की डेली की कहानी है. कभी नहाने से पहले गीजर ऑन करना भूल जाते हैं, तो कभी घर से निकलते समय उसे बंद करना याद नहीं रहता है. अब टेक्नोलॉजी ने इस परेशानी को भी आसान बनाने का रास्ता दिया है. बाजार में ऐसे स्मार्ट गीजर मौजूद हैं, जिन्हें मोबाइल ऐप की मदद से चलाया जा सकता है.

इनमें पानी गर्म करने का समय पहले से तय करने और तापमान को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करने जैसे फीचर मिलते हैं, हालांकि, स्मार्ट गीजर खरीदना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है. सामान्य गीजर भी पानी गर्म करने का काम करता है, जबकि स्मार्ट मॉडल में इसके साथ कनेक्टिविटी और कंट्रोल के अतिरिक्त ऑप्शन मिलते हैं. ऐसे में नया गीजर खरीदने से पहले आइए जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर रहेगा.

स्मार्ट और नॉर्मल गीजर में क्या अंतर है?

नॉर्मल गीजर में पानी गर्म करने के लिए हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल होता है. इसे आमतौर पर स्विच से चालू और बंद किया जाता है. वहीं स्मार्ट गीजर में पानी गर्म करने की सुविधा के साथ Wi-Fi और मोबाइल ऐप का सपोर्ट भी मिल सकता है. इससे यूजर फोन के जरिए गीजर को ऑन-ऑफ कर सकता है और पानी गर्म करने का समय तय कर सकता है. कुछ स्मार्ट मॉडल में तापमान सेट करने, अलग-अलग हीटिंग मोड चुनने और बिजली की खपत देखने जैसे ऑप्शन भी होते हैं, हालांकि ये सुविधाएं हर मॉडल में एक जैसी नहीं होती हैं.

मोबाइल से कंट्रोल और टाइमर की सुविधा

स्मार्ट गीजर का एक बड़ा फायदा यह है कि इसे चलाने के लिए हर बार दीवार पर लगे स्विच तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ऐप के जरिए इसे दूर से चालू या बंद किया जा सकता है. साथ ही नहाने के समय के अनुसार हीटिंग का शेड्यूल भी बनाया जा सकता है. कुछ मॉडल Google Assistant और Alexa जैसे वॉयस असिस्टेंट को सपोर्ट करते हैं, हालांकि अगर घर में नहाने का समय रोज तय है और स्विच से गीजर चलाने में परेशानी नहीं होती, तो सामान्य मॉडल भी सही हो सकता है.

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बिजली की खपत और एनर्जी रेटिंग

स्मार्ट गीजर में Eco और Smart जैसे मोड मिल सकते हैं, जो पानी गर्म करने के तरीके को जरूरत के अनुसार सेट करने में मदद करते हैं. शेड्यूलिंग से गीजर को बिना जरूरत समय तक चालू रखने से बचा जा सकता है, हालांकि सिर्फ स्मार्ट फीचर होने से बिजली का बिल कम होने की गारंटी नहीं है. खरीदारी के समय BEE स्टार रेटिंग, टैंक की इंसुलेशन क्वालिटी और गीजर की क्षमता पर भी ध्यान दें. ज्यादा स्टार रेटिंग वाला मॉडल लंबे समय में बिजली की खपत कम रखने में मदद कर सकता है.

कौन-सा गीजर खरीदना सही रहेगा?

अगर आप मोबाइल से गीजर चलाना चाहते हैं, पानी गर्म करने का समय पहले से तय करना चाहते हैं या बिजली की खपत पर नजर रखना चाहते हैं, तो स्मार्ट गीजर यूजफुल हो सकता है, लेकिन अगर आपकी जरूरत सिर्फ गर्म पानी पाने तक सीमित है, तो अच्छी स्टार रेटिंग, सही क्षमता और जरूरी सुरक्षा सुविधाओं वाला सामान्य गीजर भी अच्छा ऑप्शन है.

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