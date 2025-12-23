हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक सेल्फी और बन जाएगा सांता का खास मैसेज! ChatGPT से मिनटों में कैसे करें ट्रांसफॉर्म, जानें सीक्रेट ट्रिक

एक सेल्फी और बन जाएगा सांता का खास मैसेज! ChatGPT से मिनटों में कैसे करें ट्रांसफॉर्म, जानें सीक्रेट ट्रिक

ChatGPT into Santa Mesaage: ChatGPT में एक खास फेस्टिव फीचर मौजूद है जो क्रिसमस के मौके पर आपकी साधारण सेल्फी को मजेदार सांता मैसेज में बदल देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Dec 2025 12:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ChatGPT into Santa Mesaage: ChatGPT में एक खास फेस्टिव फीचर मौजूद है जो क्रिसमस के मौके पर आपकी साधारण सेल्फी को मजेदार सांता मैसेज में बदल देता है. यह एक तरह का डिजिटल सरप्राइज है जिसे ट्राय करना बेहद आसान है. अगर आप भी इसे आज़माना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें.

क्रिसमस का हल्का सा इशारा दें

सबसे पहले अपने फोन में ChatGPT ऐप खोलें और नई चैट शुरू करें. यहां आप मैसेज में गिफ्ट वाला इमोजी भेज सकते हैं या फिर क्रिसमस से जुड़ा कोई छोटा सा शब्द लिख सकते हैं. यह दरअसल सिस्टम के लिए एक संकेत होता है. अगर फेस्टिव फीचर एक्टिव हुआ तो ChatGPT खुद आपको आगे की प्रक्रिया बता देगा.

मांगे जाने पर साफ सेल्फी अपलोड करें

अगले स्टेप में ChatGPT आपसे आपकी सेल्फी अपलोड करने के लिए कहेगा. ध्यान रखें कि फोटो साफ हो और आपका चेहरा ठीक से दिखाई दे. ज्यादा एडिटेड या प्रोफेशनल फोटो की जरूरत नहीं होती. एक सामान्य, नेचुरल सेल्फी इस फीचर के लिए सबसे बेहतर रहती है.

कुछ पल इंतजार करें, काम अपने आप होगा

सेल्फी अपलोड करने के बाद ChatGPT थोड़ी देर के लिए उसे प्रोसेस करता है. इस दौरान सिस्टम आपकी तस्वीर की मदद से एक छोटा सा फेस्टिव वीडियो तैयार करता है. आपको बस थोड़ी देर इंतजार करना होता है, किसी और स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती.

देखें आपका पर्सनल सांता मैसेज

प्रोसेस पूरा होते ही आपके सामने सांता थीम वाला एक मजेदार वीडियो आ जाएगा. इसमें सांता सीधे आपसे बात करता नजर आएगा और अक्सर आपके साल को लेकर हल्के-फुल्के, मजाकिया अंदाज में बातें करता है. यही वजह है कि यह मैसेज आम क्रिसमस विश से कहीं ज्यादा खास लगता है.

सेव करें या अपनों के साथ शेयर करें

आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं या फिर दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं. यह फीचर सिर्फ मनोरंजन के लिए है और सीमित समय के लिए ही उपलब्ध रहता है. इसलिए मौका मिले तो इसे एक छोटी सी डिजिटल क्रिसमस खुशी की तरह एंजॉय जरूर करें.

यह भी पढ़ें:

ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं? एक छोटी सी गलती और उड़ सकता है पूरा पैसा, साइबर फ्रॉड से बचने के ये जरूरी तरीके जान लें

Published at : 23 Dec 2025 12:54 PM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
Asia Cup में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
एशिया कप में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Top News: देखिए 8 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
Muskan से भी 4 कदम आगे निकला ये कपल, प्रेमी संग पहले पति को मारा फिर ग्राइंडर में डाल .... । Sambhal
Weather Update: घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत के कई शहर, हवाई और रेल यात्राओं में आ रही परेशानी|
Bhopal के रानी कमलापति ब्रिज पर चढ़ गया युवक, प्रशासन मनाने में जुटा । Breaking News
BMC चुनाव के लिए AAP के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी | BMC Election | Manish Sisodia | Sanjay Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
Asia Cup में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
एशिया कप में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
बॉलीवुड
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग कब और कहां शादी कर रही हैं नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
जनरल नॉलेज
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
ट्रेंडिंग
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget