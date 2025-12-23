Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

ChatGPT into Santa Mesaage: ChatGPT में एक खास फेस्टिव फीचर मौजूद है जो क्रिसमस के मौके पर आपकी साधारण सेल्फी को मजेदार सांता मैसेज में बदल देता है. यह एक तरह का डिजिटल सरप्राइज है जिसे ट्राय करना बेहद आसान है. अगर आप भी इसे आज़माना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें.

क्रिसमस का हल्का सा इशारा दें

सबसे पहले अपने फोन में ChatGPT ऐप खोलें और नई चैट शुरू करें. यहां आप मैसेज में गिफ्ट वाला इमोजी भेज सकते हैं या फिर क्रिसमस से जुड़ा कोई छोटा सा शब्द लिख सकते हैं. यह दरअसल सिस्टम के लिए एक संकेत होता है. अगर फेस्टिव फीचर एक्टिव हुआ तो ChatGPT खुद आपको आगे की प्रक्रिया बता देगा.

मांगे जाने पर साफ सेल्फी अपलोड करें

अगले स्टेप में ChatGPT आपसे आपकी सेल्फी अपलोड करने के लिए कहेगा. ध्यान रखें कि फोटो साफ हो और आपका चेहरा ठीक से दिखाई दे. ज्यादा एडिटेड या प्रोफेशनल फोटो की जरूरत नहीं होती. एक सामान्य, नेचुरल सेल्फी इस फीचर के लिए सबसे बेहतर रहती है.

कुछ पल इंतजार करें, काम अपने आप होगा

सेल्फी अपलोड करने के बाद ChatGPT थोड़ी देर के लिए उसे प्रोसेस करता है. इस दौरान सिस्टम आपकी तस्वीर की मदद से एक छोटा सा फेस्टिव वीडियो तैयार करता है. आपको बस थोड़ी देर इंतजार करना होता है, किसी और स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती.

देखें आपका पर्सनल सांता मैसेज

प्रोसेस पूरा होते ही आपके सामने सांता थीम वाला एक मजेदार वीडियो आ जाएगा. इसमें सांता सीधे आपसे बात करता नजर आएगा और अक्सर आपके साल को लेकर हल्के-फुल्के, मजाकिया अंदाज में बातें करता है. यही वजह है कि यह मैसेज आम क्रिसमस विश से कहीं ज्यादा खास लगता है.

सेव करें या अपनों के साथ शेयर करें

आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं या फिर दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं. यह फीचर सिर्फ मनोरंजन के लिए है और सीमित समय के लिए ही उपलब्ध रहता है. इसलिए मौका मिले तो इसे एक छोटी सी डिजिटल क्रिसमस खुशी की तरह एंजॉय जरूर करें.

यह भी पढ़ें:

ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं? एक छोटी सी गलती और उड़ सकता है पूरा पैसा, साइबर फ्रॉड से बचने के ये जरूरी तरीके जान लें