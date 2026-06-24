पुराने मोबाइल से नए फोन में कैसे ट्रांसफर करें डेटा? यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Data Transfer One Phone to Another: एक फोन की स्टोरेज फुल हो जाने से हर कामकाजी आदमी को परेशानी होने लगती है. ऐसे में नया फोन खरीदने में नहीं, बल्कि परेशानी इस बात की होती है कि उनके पुराने फोन में जो जरूरी फोटोग्राफ्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेज हैं और जरूरी डेटा है, उसे वे नए फोन में कैसे ट्रांसफर करें. इसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती, इसलिए बहुत से लोग दोनों फोन लेकर चलते हैं.

ऐसे में आपको बता दें कि आज के स्मार्टफोन्स नए-नए फीचर्स के साथ आते रहते हैं. उसी तरह आज के स्मार्टफोन्स में डेटा को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करना बहुत आसान बना दिया गया है. इसके लिए जरूरी है तो बस आपके दोनों फोन का 50% से ऊपर तक चार्ज होना, क्योंकि ट्रांसफर करने में समय भी लगता है और वाई-फाई भी चलता है, जिसके कारण फोन की बैटरी खत्म हो जाती है. वहीं ट्रांसफर के दौरान अगर बीच में रुकावट आती है तो शायद ट्रांसफर करने में दिक्कत हो सकती है.

Android से Android फोन में डेटा कैसे भेजें?

अगर आप एक Android को दूसरे Android फोन से बदल रहे हैं तो इसमें डेटा ट्रांसफर करना बेहद आसान होता है. नया फोन ऑन करते ही सेटअप के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पुराने डिवाइस से डेटा कॉपी करना चाहते हैं. ऐसे में आपको यहां Yes का ऑप्शन चुनना है और अपने Google अकाउंट से साइन इन करना है. इसके बाद दोनों फोन पर एक QR कोड दिखेगा, जिसे स्कैन करते ही दोनों डिवाइस आपस में जुड़ जाएंगे. फिर आपको चुनना होगा कि कॉन्टैक्ट्स, फोटो, मैसेज, ऐप्स में से क्या-क्या ट्रांसफर करना है. यह प्रोसेस पूरा होने में कम से कम 30 मिनट से लेकर घंटों तक समय लग सकता है, इसलिए जरूरी है कि दोनों फोन को अच्छी तरह चार्ज रखें और पास-पास रखें, वरना आपके डेटा ट्रांसफर में रुकावटें आ सकती हैं.

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Android से iPhone या iPhone से Android में ट्रांसफर करना

अगर आप अपने फोन की वैरायटी ही बदल रहे हैं, मतलब आप Android से iPhone या iPhone से Android जा रहे हैं, तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस दौरान भी डेटा ट्रांसफर बहुत आसानी से हो जाता है. Android से iPhone में जाने के लिए Apple का खास ऐप Move to iOS काम करता है. इसे पुराने Android फोन में डाउनलोड करें, फिर नए iPhone पर दिखने वाला कोड एंटर करें इसके बाद डिवाइस एक टेम्परेरी वाई-फाई नेटवर्क से जुड़ जाएंगे. इसके बाद कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, फोटो जैसी चीजें अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगी. वहीं iPhone से Android में जाने के लिए नए Android फोन के सेटअप में Copy from iPhone ऑप्शन चुनें और दोनों फोन को केबल या वाई-फाई से कनेक्ट कर लें.

ट्रांसफर करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अक्सर लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि फोन में डेटा ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि आपके WhatsApp के मैसेज और डॉक्यूमेंट भी ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है. WhatsApp चैट्स और डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए अक्सर अलग से QR कोड को स्कैन करना पड़ता है. साथ ही म्यूजिक, PDF और कुछ खास नोट्स भी कई बार अपने आप ट्रांसफर नहीं होते, इन्हें Google Drive या Dropbox जैसी क्लाउड सर्विस से मैन्युअली डाउनलोड करना होता है.

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