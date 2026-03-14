छोटे बच्चों के लिए कैसे सेट-अप करें WhatsApp Account? आसान है तरीका, यहां जानें स्टेप-वाइज गाइड

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WhatsApp Parent Managed Account: हाल ही में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पैरेंट-मैनेज्ड अकाउंट लेकर आई है. यह फीचर पैरेंट्स को अपने बच्चों की मैसेजिंग एक्टिविटी पर नजर रखने और प्राइवेसी सेटिंग को कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है ताकि बच्चे सुरक्षित तरीके से इस प्लेटफॉर्म का यूज कर पाएं. यह फीचर की मदद से पैरेंट्स यह मैनेज कर सकते हैं कि उनके बच्चे इसे कैसे यूज कर रहे हैं. आज हम आपको इस अकाउंट को सेटअप करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

बच्चों के लिए कैसे बनाएं पैरेंट्स-मैनेज्ड अकाउंट?

सबसे पहले अपने बच्चे के फोन पर व्हाट्सऐप इंस्टॉल करें.

व्हाट्सऐप ओपन कर लैंग्वेज सेलेक्ट करें एग्री पर टैप कर कंटिन्यू करें.

इसके बाद मोर ऑप्शन पर टैप करें और क्रिएट ए पैरेंट मैनेज्ड अकाउंट को सेलेक्ट करें.

अपने बच्चे का फोन नंबर डालकर वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें.

इसके बाद बच्चे की उम्र को कन्फर्म करें और लिंकिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए कंटिन्यू पर टैप करें.

अकाउंट लिंक करने की प्रोसेस

बच्चे का अकाउंट बनने के बाद उसके डिवाइस पर दिख रहे QR code को अपने फोन से स्कैन करें. इसके बाद दोनों अकाउंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक लिंक आएगा. इस पर एग्री करें और कंटिन्यू पर टैप करें. इससे व्हाट्सऐप एडल्ट सुपरविजन को वेरिफाई कर पाएगी. इसके बाद आप 6 डिजिट का पैरेंट पिन जनरेट करें. इसकी मदद से आप बच्चे के फोन पर प्राइवेसी और सेफ्टी सेटिंग एक्सेस कर पाएंगे. इसे बच्चे के साथ शेयर न करें. पिन को एंटर कर नेक्स्ट पर टैप करें. यहां डन पर टैप करने के बाद सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी.

केवल मैसेजिंग और कॉलिंग पर होगा पैरेंट-मैनेज्ड अकाउंट का फोकस

बच्चों के लिए आए अकाउंट में केवल मैसेजिंग और कॉलिंग पर फोकस रखा गया है. इसमें नॉर्मल अकाउंट की तरह व्हा्टसऐप स्टेटस, मेटा एआई, चैनल और वन-टू-वन कन्वर्सेशन में व्यू वन्स जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे. हालांकि, सारी पर्सनल कन्वर्सेशन नॉर्मल अकाउंट की तरह प्राइवेट और एंड-टू-एंड एनक्रिप्ट रहेगी.

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