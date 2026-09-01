MacBook बेच रहे हैं? Data Migration से Reset तक पहले करें ये जरूरी काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आवश्यक डेटा को नए मैकबुक में ट्रांसफर कर फैक्ट्री रीसेट करें,

पुराना MacBook बेचने या एक्सचेंज करने से पहले सिर्फ अपनी फाइलें डिलीट करना काफी नहीं है. इसमें आपकी फोटो, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, पासवर्ड और दूसरी पर्सनल जानकारी हो सकती है. ऐसे में नए डिवाइस पर जाने से पहले जरूरी है कि आपका डेटा सुरक्षित रहे और पुराने MacBook से आपकी पर्सनल जानकारी पूरी तरह हट जाए. तो आइए हम आपको बताते हैं कि MacBook बेचने से पहले Data Migration से Reset तक क्या जरूरी काम करें.

Reset से पहले अकाउंट से साइन आउट करें

MacBook को पूरी तरह Erase करने से पहले Apple की सेवाओं से साइन आउट करना न भूलें. पुराने Mac को iTunes से डीऑथोराइज करना जरूरी हो सकता है, हालांकि macOS Catalina या उसके बाद के वर्जन वाले MacBook में यह स्टेप छोड़ा जा सकता है. इसके अलावा सिस्टम सैटिंग्स या सिस्टम प्रिफरेंस से iCloud से साइन आउट करें. iMessage से साइन आउट करने के लिए मैसेज ऐप खोलें और सैटिंग्स में जाकर साइन आउट करें.

AppleCare Plan को चेक करें

MacBook बेचने या एक्सचेंज करने से पहले देखें कि उस पर AppleCare Plan एक्टिव है या नहीं. अगर प्लान मौजूद है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं या नए मालिक को ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर Apple के जरिए इसकी रिकरिंग पेमेंट हो रही है, तो इसे सैटिंग्स में जाकर या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन से कैंसिल किया जा सकता है.

पहले अपने डेटा का बैकअप लें

MacBook को बेचने से पहले उसका बैकअप बनाना सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक है. इससे नए MacBook या किसी दूसरे डिवाइस पर आपका डेटा वापस लाने में आसानी होगी. इसके लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह MacBook का built-in backup tool है, जो फोटो, ऐप्स और डॉक्यूमेंट्स जैसे डेटा को USB ड्राइव या दूसरे स्टोरेज डिवाइस पर सेव कर सकता है. iCloud के जरिए फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, नोट्स और पासवर्ड जैसे डेटा को सिंक रखा जा सकता है. वहीं जरूरी फाइलों को USB या किसी दूसरे एक्सटर्नल स्टोरेज में मैन्युअली भी कॉपी किया जा सकता है.

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नए MacBook में Data Migration करें

अगर आप नया MacBook खरीद रहे हैं, तो Migration Assistant की मदद से पुराने MacBook से डॉक्यूमेंट्स, ऐप्स, यूजर अकाउंट्स और सेटिंग्स ट्रांसफर की जा सकती हैं. इससे पुराने Mac का जरूरी डेटा नए डिवाइस पर ले जाना आसान हो जाता है.

लास्ट में करें Factory Reset

1. बैकअप और साइन आउट पूरा करने के बाद MacBook को Erase किया जा सकता है. Apple Menu में जाकर सिस्टम प्रिफरेंस पर Erase All Content and Settings ऑप्शन चुनें.

2. इसके बाद Erase Assistant आएगा, जहां एडमिनिसट्रे्शन केरिडिएनशनल मांगे जा सकते हैं.

3. Mac का लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद स्क्रीन पर डिलीट होने वाली सेटिंग, डेटा और दूसरी जानकारी दिखाई देगी.

4. Continue पर क्लिक करके Erase All Content & Settings चुनें. MacBook रीस्टार्ट होकर पूरा डेटा मिटा देगा और नए डिवाइस जैसी सेटअप स्क्रीन पर आ जाएगा.

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