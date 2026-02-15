कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, करीब 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका

बिहार के कटिहार जिला के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सेला बाजार हाट में रविवार (15 फरवरी) को भीषण आग की घटना सामने आ रही है. आग लगने से 200 के करीब दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गए. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. इस भयंकर आग से करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

यह आग कुर्सेला दुर्गा मंदिर के पास लगी है. आग करीब शाम को 7.35 बजे लगी. इसके लिए छोटी-बड़ी दमकल घटनास्थल पर पहुंची, परंतु आग नियंत्रण में नहीं पाया गया. इस आग से हटिया का अस्तित्व खतरे में दिख रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही दुकानदार अपने-अपने प्रतिष्ठानों से सामान निकालने में जुट गए. कई लोग अपनी दुकान बचाने के प्रयास में इधर-उधर भागते नजर आए, जबकि जिन दुकानों में आग की लपटें पहुंच चुकी थीं, वे बेबस होकर सब कुछ जलते देखते रहे.

करोड़ों रुपये की संपत्ति को नुकसान

बताया जा रहा है कि इस अगलगी में करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है. सैकड़ों से अधिक दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं. घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

भयंकर आग से इलाके में दहशत

इलाके में आग लगातार फैलती जा रही थी, जिससे आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल बना रहा. अफरा-तफरी के बीच हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है. मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन, थाना अध्यक्ष एवं अंचल पदाधिकारी मौजूद रहे.

प्रशासन की निगरानी में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है. आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है. प्रशासन द्वारा क्षति का आकलन किया जा रहा है. साथ ही पुलिस फिलहाल इस आग की चपेट में आए लोगों को निकालने के प्रयास कर रही है. दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए प्रयासरत हैं.