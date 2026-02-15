एक्सप्लोरर
130 करोड़ के पार पहुंचा भारत का टेलीकॉम बाजार! Jio, Airtel, BSNL या Vi, जानिए किस कंपनी के पास हैं सबसे ज्यादा ग्राहक?
Telecom: भारत का टेलीकॉम सेक्टर लगातार तेजी से विस्तार कर रहा है और अब देश में कुल दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 130 करोड़ के पार पहुंच चुकी है.
भारत का टेलीकॉम सेक्टर लगातार तेजी से विस्तार कर रहा है और अब देश में कुल दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 130 करोड़ के पार पहुंच चुकी है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) द्वारा 1 जनवरी 2026 तक जारी किए गए आंकड़ों में यह सामने आया है कि 31 दिसंबर 2025 तक वायरलेस और वायरलाइन दोनों तरह के कनेक्शनों को मिलाकर कुल सब्सक्राइबर बेस 1.30 अरब से ज्यादा हो गया है. यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि देश में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच लगभग हर नागरिक तक बन चुकी है. केवल मोबाइल वायरलेस ग्राहकों की बात करें तो इनकी संख्या 2025 के अंत तक 1,244.20 मिलियन दर्ज की गई है.
Published at : 15 Feb 2026 02:26 PM (IST)
