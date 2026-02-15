130 करोड़ के पार पहुंचा भारत का टेलीकॉम बाजार! Jio, Airtel, BSNL या Vi, जानिए किस कंपनी के पास हैं सबसे ज्यादा ग्राहक?

रिपोर्ट से यह भी साफ होता है कि निजी कंपनियों में भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने दिसंबर 2025 के दौरान सबसे ज्यादा नए ग्राहक जोड़े. महंगे होते रिचार्ज प्लान्स के बावजूद एयरटेल ने करीब 54 लाख से अधिक नए वायरलेस यूजर्स अपने नेटवर्क से जोड़े और इस अवधि में सबसे आगे रही.