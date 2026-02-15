वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार में घाटा मिल सकता है और वाद-विवाद से बचना चाहिए।
Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 16 फरवरी 2026 का राशिफल
Kal Ka Rashifal: 16 फरवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.
Horoscope Tomorrow 16 February 2026, Kal Ka Rashifal: राशिफल के अनुसार, 16 फरवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.
मेष राशि
आज का दिन आपका उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं. व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. विरोधी वर्ग सक्रिय होंगे. परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं. पत्नी से वाद विवाद हो सकता है.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को गुड़-चना खिलाएं.
वृषभ राशि
आज का दिन आप अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे. किसी विशेष बात को लेकर आप आज मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं. व्यापार में कोई नया कार्य आज शुरू न करें. व्यापार में कोई बड़ा जोखिम न उठाएं. परिवार में पत्नी से मतभेद हो सकते हैं. भाई और भतीजे से किसी बात को लेकर विवाद बन सकता है.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: सफेद
- उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.
मिथुन राशि
आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा.कोई रुका हुआ पुराना कर आज पूरा होगा.स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ेगा. व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कोई नया कार्य आज आप शुरू कर सकते हैं. परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा. आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें.
कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जा सकते हैं.कोई व्यक्ति विशेष से मिलना होगा, जिससे आगामी समय में लाभ के योग बनेंगे. आप व्यापार में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. कोई बड़ी डील या पार्टनरशिप आज आपको मिल सकती है. परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा. मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी.
- भाग्यशाली अंक: 2
- भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद या चांदी
- उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.
सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए आपके अनुकूल रहेगा.नौकरी के लिए यदि प्रयासरत है, तो आज आपको सफलता प्राप्त होगी. व्यापार में भी कोई नया आपको ऑफर मिल सकता है. किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा. परिवार में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. मित्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.
- भाग्यशाली अंक: 1
- भाग्यशाली रंग: नारंगी या सुनहरा
- उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
कन्या राशि
आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है. सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे. स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा. किसी अपने से मिलना होगा. परिवार में कोई सुख समाचार प्राप्त होगा. व्यापार में रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है. कोई नया काम आज आप शुरू कर सकते हैं. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: गहरा हरा
- उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा खिलाएं.
तुला राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. आप नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज आपको सफलता मिलेग. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा संभल कर रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा. आप किसी विशेष कार्य का शुभारंभ आज कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में पत्नी से मतभेद दूर होंगे.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
वृश्चिक राशि
आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं. आपका स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है. इसलिए इस बात का ध्यान रखें. खानपान पर संयम रखें. व्यापार में आज आपको घाटा मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना आज आपके हित में नहीं होगा. परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें. पत्नी से संबंध मधुर रखें.
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: गुलाबी
- उपाय: जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.
धनु राशि
आज के दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं. व्यापार में हानि उठानी पड़ेगी. कोई नया कार्य यदि शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय उपयुक्त नहीं है. परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद का माहौल बनेगा. आप अपने मान सम्मान में गिरावट महसूस करेंगे. वाहन आदि के चलाने में सतर्कता रखें.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: महरून
- उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
मकर राशि
आज आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं. साथ ही स्वास्थ्य में आज आपको लाभ महसूस होगा. व्यापार में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा. आपको कोई बड़ा काम कार्य क्षेत्र में आज मिल सकता है. नौकरी वर्ग वालों को पदोन्नति मिल सकती है. परिवार में माहौल शानदार रहेगा. आप परिवार के लोगों के साथ बाहर कहीं जा सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
कुंभ राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ होगा. परिवार में पुत्र की जॉब लग सकती है. कोई सुखद समाचार आज आपको मिलेगा. स्वास्थ्य में कुछ नरमी रहेगी. परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा. साथ ही मित्र और परिवार के लोगों का आर्थिक सहयोग आज आपको मिल सकता है. कोई नया वाहन भवन खरीद सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: काला या आसमानी
- उपाय: गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.
मीन राशि
आज आप ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं. पत्नी से मतभेद दूर होंगे. साथ ही कोई नई खुशखबरी आपको मिल सकती है. परिवार में माहौल आपके पक्ष में रहेगा. व्यापार में कोई नई कार्ययोजना आज बन सकती है. न्यायालय पक्ष में विजय होगी. घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. कोई नया वाहन खरीद सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: सुनहरा या पीला
- उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और चने की दाल का दान करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
