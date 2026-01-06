हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी5,000 व्यूज आने पर कितना पैसा देती है यूट्यूब? वीडियो बनाते हैं तो जान लें ये जरूरी बातें

5,000 व्यूज आने पर कितना पैसा देती है यूट्यूब? वीडियो बनाते हैं तो जान लें ये जरूरी बातें

YouTube अपने क्रिएटर्स को अच्छी कमाई के मौके देती है और लोग इसका फायदा उठाकर खूब पैसे कमा रहे हैं. अगर आप भी वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब के सिस्टम को समझकर अपनी जेब भर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Jan 2026 07:39 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

लोग यूट्यूब से खूब कमाई कर रहे हैं. कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत से चलने वाला एक यूट्यूब चैनल एआई से वीडियो बनाकर सालाना 38 करोड़ रुपये कमा रहा है. आप भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर पैसा कमा सकते है. खास बात यह है कि यूट्यूब हर सिंगल व्यू के लिए क्रिएटर को पैसा देती है. हालांकि, इसके लिए कई नियम होते हैं, जिनकी जानकारी क्रिएटर को होना जरूरी है. आज हम आपको बताते हैं कि आपके वीडियो पर 5,000 व्यूज आने पर आपकी कितनी कमाई हो सकती है. 

यूट्यूब से कैसे होती है कमाई

यूट्यूब के पे-पर-व्यू सिस्टम से क्रिएटर की कमाई होती है. हालांकि, यह नाम से जितना आसान लग रहा है, उतना है नहीं. दरअसल, यूट्यूब आपके वीडियोज पर आए व्यू के लिए नहीं बल्कि वीडियो पर चलने वाली एड को मिले व्यूज के हिसाब से पैसे देती है. इसका मतलब है कि मान लें कि आपके वीडियो पर 10,000 व्यूज आए हैं, लेकिन इस पर कोई एड नहीं है तो आपकी कमाई नहीं होगी. वहीं अगर आपके वीडियो पर चलने वाली एड को 5,000 व्यूज मिले हैं तो इन्हीं 5,000 व्यूज का पैसा आपको मिलेगा.

वीडियो पर व्यूज के हिसाब से कितना पैसे मिलता है?

वीडियो पर व्यूज आने से कितनी कमाई होगी, इसका कोई सटीक जवाब नहीं है. अगर आप यूट्यूब के सारे नियमों का पालन करते हैं तो सब्सक्राइबर्स, वीडियो की रीच, ऑडियंस और एंगेजमेंट के आधार पर आपकी कमाई तय होती है. फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि 5,000 व्यूज आने पर 25-75 डॉलर तक की कमाई कर सकते हैं. 

यूट्यूब से इन तरीकों से भी की जा सकती है कमाई

आप यूट्यूब से सिर्फ वीडियो पोस्ट कर ही कमाई नहीं कर सकते हैं बल्कि कमाई के कई और भी रास्ते हैं. आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होकर यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फीस, चैनल मेंबरशिप, मर्चेंडाइज आदि से पैसा कमा सकते हैं. इसी तरह आप चैनल मेंबरशिप, स्पॉन्सर्ड कॉन्टेट और एफिलिएट मार्केटिंग आदि जरियों से भी कमाई कर सकते हैं.

Published at : 06 Jan 2026 07:39 AM (IST)
