Isrel Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं. हालांकि शांति समझौता शुरू होने से पहले ही यह फिर से खतरे में नजर आ रहा है. दरअसल, इस शांति समझौते के बाद ही इजरायल ने लेबनान में भीषण बमबारी की है, जिसमें लगभग 18 लोगों की मौत हो गई. इन हमलों ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध समाप्ति समझौते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

ईरान और इजरायल के बीच लगातार हो रहे संघर्ष से यह नया शांति समझौता भी प्रभावित हो सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या अमेरिका के बिना भी इजरायल ईरान से लड़ाई लड़ सकता है और दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है.

सैन्य ताकत में दोनों में कौन आगे?

2026 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार इजरायल दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी ताकतवर सैन्य शक्ति है, जबकि ईरान 16वें स्थान पर है. रैंकिंग में दोनों देशों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उनकी ताकत का आधार पूरी तरह अलग है. ईरान की आबादी 8.8 करोड़ है, जबकि इजरायल की आबादी सिर्फ 94 लाख के आसपास है. ईरान के पास लगभग 6.1 लाख एक्टिव सैनिक है और 2.2 लाख अर्धसैनिक बल है. वहीं इजरायल के पास 1.69 लाख एक्टिव सैनिक है, लेकिन उसके पास करीब 4.65 लाख रिजर्व सैनिक मौजूद है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर युद्ध में उतारा जा सकता है.

क्षेत्रफल और रणनीतिक बढ़त

ईरान का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जिससे उसे रणनीति बढ़त मिलती है और दूसरी और इजरायल का कुल क्षेत्रफल 22 हजार वर्ग किलोमीटर से भी कम है. यही वजह है कि इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए आधुनिक डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भर रहता है. वहीं रक्षा खर्च के मामले में इजरायल ईरान से काफी आगे हैं. इजरायल हर साल 34.6 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च करता है, जबकि ईरान का रक्षा बजट लगभग 9.23 अरब डॉलर है.

हवाई ताकत में इजरायल आगे

वायुसेना के मामले में इजरायल को ईरान से आगे माना जाता है. उसके पास 597 सैन्य विमान है, जिनमें 239 लड़ाकू विमान है. इजरायल अमेरिकी एफ 15, एफ 16 और अत्याधुनिक एफ35आई स्टील्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है. इसके अलावा उसके पास अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और हवाई ईंधन भरने वाले विमान भी है, जो उसे लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता देते हैं. दूसरी और ईरान के पास 551 विमान और 188 लड़ाकू विमान है. लेकिन इनमें से कई पुराने अमेरिकी और सोवियत दौर के विमान है. प्रतिबंधों की वजह से ईरान अपने विमान का आधुनिकीकरण नहीं कर पाया.

अमेरिका पर कितना निर्भर इजरायल?

यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है. दरअसल इजरायल को 1948 से अब तक अमेरिका से 130 अरब डॉलर से ज्यादा सहायता मिल चुकी है. 2019 से अमेरिका हर साल करीब 3.8 अरब डॉलर के सैन्य मदद देता रहा है. इजरायली वायुसेना के लगभग सभी प्रमुख लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और हथियार अमेरिकी है. इनके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए भी इजरायल को अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है. रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अगर अमेरिका हथियारों, स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद की सप्लाई रोक दे, तो लंबे युद्ध में इजरायल को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें-Explained: 145 करोड़ आबादी पर सिर्फ 13,500 ट्रेनें! बिहार में हालत सबसे खराब, क्या फटाफट कैंसिलेशन से मिलने लगेंगे टिकट?

क्या अमेरिका के बिना युद्ध लड़ सकता है इजरायल?

इसे लेकर एक्सपर्ट्स की कहते हैं कि इजरायल तकनीक, वायु शक्ति और मिसाइल रक्षा में बहुत मजबूत है. लेकिन लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में वह अमेरिका की मदद के बिना मुश्किल में पड़ सकता है. ईरान के पास ज्यादा सैनिक, ज्यादा मिसाइल और ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र है. वहीं इजरायल के पास आधुनिक तकनीक, बेहतर वायु सेना और मजबूत डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इन क्षमताओं का बड़ा हिस्सा अमेरिकी सहयोग से जुड़ा है.

ये भी पढ़ें-क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं, कैसे तय होते हैं इसके भाव?