Israel Attack On Lebanon: पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों को एकबार फिर से झटका लगा है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने की एक अहम डील के बाद भी इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया है. ताजा सैन्य कार्रवाई में लेबनान के करीब 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दूसरी तरफ ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के पलटवार में एक लेफ्टिनेट कर्नल समेत इजरायल के चार सैनिकों की भी मौत हो गई है. अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगी इजरायल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकता है कि नहीं, चलिए जानें.

सीजफायर डील पर संकट

इस वक्त सबसे बड़ा संकट उस शांति समझौते पर मंडरा रहा है, जिसे अमेरिका और ईरान ने मिलकर बड़ी मुश्किल से तैयार किया था. इस डील का मुख्य उद्देश्य पूरे मध्य पूर्व में जारी खूनी संघर्ष को रोकना था, लेकिन जैसे ही इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर तेजी से बमबारी की तो इस समझौते की बुनियाद हिल गई. ईरान ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर लेबनान में इजरायली हमले तुरंत नहीं रुके तो इस शांति समझौते का कोई मतलब नहीं है. यही वजह है कि स्विट्जरलैंड में होने वाली अगले दौर की बातचीत को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालना पड़ा है.

क्या अब इजरायल पर एक्शन लेगा अमेरिका?

इस पूरे घटनाक्रम के बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या अब अमेरिका इजरायल पर कोई कार्रवाई करेगा? तकनीकी और सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो अमेरिका के पास इजरायल को रोकने की ताकत है, लेकिन हकीकत में उसके खिलाफ कोई सीधी या दंडात्मक कार्रवाई करना वाशिंगटन के लिए बहुत मुश्किल है. अमेरिका और इजरायल के बीच दशकों पुराने बेहद मजबूत और रणनीतिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध हैं. अमेरिका कभी भी खुलकर इजरायल को एक दुश्मन देश की तरह सजा देने की स्थिति में नहीं आ सकता है.

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कूटनीति के जरिए दबाव बनाना

सीधी कार्रवाई न कर पाने के बावजूद अमेरिका के पास इजरायल को काबू में करने के कुठ कूटनीतिक रास्ते जरूर मौजूद हैं. वाशिंगटन पर्दे के पीछे से इजरायल पर कूटनीतिक दबाव डाल सकता है और उसे तुरंत युद्धविराम का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है. इसके अलावा अमेरिका संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजरायल के पक्ष में खड़े होने के अपने रुख में थोड़ा बदलाव ला सकता है. अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो अमेरिका मध्यस्थों के जरिए इजरायल को बातचीत की मेज पर आने के लिए कह सकता है.

हथियारों की सप्लाई पर लग सकती है रोक

अमेरिका के तरकश में इजरायल को झुकाने का सबसे बड़ा तीर सैन्य सहायता और हथियारों की सप्लाई है. इजरायल अपनी सुरक्षा और हथियारों के लिए बहुत हद तक अमेरिका पर निर्भर है. अगर इजरायल की जिद के कारण अमेरिका-ईरान शांति समझौते को नुकसान पहुंचता है, तो वाशिंगटन भविष्य में दी जाने वाली सैन्य मदद या आधुनिक हथियारों की खेप पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है. हालांकि अमेरिकी राजनीति के आंतरिक दबावों को देखते हुए इस कदम को उठाना बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा माना जा सकता है.

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