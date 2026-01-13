हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
YouTube पर 1 लाख व्यूज होने पर कितना पैसा मिलता है? आंकड़े जान कर उड़ जाएंगे होश

YouTube पर 1 लाख व्यूज होने पर कितना पैसा मिलता है? आंकड़े जान कर उड़ जाएंगे होश

YouTube Income: आज के डिजिटल दौर में YouTube सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि लाखों लोगों के लिए कमाई का जरिया बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Jan 2026 04:39 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube Income: आज के डिजिटल दौर में YouTube सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि लाखों लोगों के लिए कमाई का जरिया बन चुका है. अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर YouTube पर 1 लाख व्यूज आने पर कितने पैसे मिलते हैं. इसका जवाब सीधा नहीं है क्योंकि कमाई कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है.

YouTube से कमाई कैसे होती है?

YouTube पर मुख्य कमाई विज्ञापनों (Ads) के जरिए होती है. जब कोई दर्शक वीडियो देखते समय आने वाले विज्ञापन को देखता है या उस पर क्लिक करता है तो क्रिएटर को उसका हिस्सा मिलता है. इसे ही CPM (Cost Per Mille) और RPM (Revenue Per Mille) के आधार पर तय किया जाता है. CPM का मतलब है 1000 व्यूज पर मिलने वाली विज्ञापन कीमत जबकि RPM क्रिएटर को मिलने वाली असली कमाई दिखाता है.

1 लाख व्यूज पर कितनी होती है कमाई?

अगर बात भारत की करें तो औसतन 1 लाख व्यूज पर YouTube क्रिएटर को करीब 2,000 से 8,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है. कुछ मामलों में यह कम और ज्यादा भी हो सकती है. टेक, फाइनेंस और बिजनेस जैसे कैटेगरी में CPM ज्यादा होता है इसलिए इन विषयों पर वीडियो बनाने वालों की कमाई भी ज्यादा होती है. वहीं एंटरटेनमेंट या वायरल कंटेंट में CPM थोड़ा कम रहता है.

किन बातों पर निर्भर करती है कमाई?

YouTube से होने वाली कमाई सिर्फ व्यूज पर ही नहीं, बल्कि दर्शकों की लोकेशन, वीडियो की लंबाई, विज्ञापन की संख्या और दर्शकों की एंगेजमेंट पर भी निर्भर करती है. अगर आपके वीडियो को अमेरिका, कनाडा या यूरोप जैसे देशों में ज्यादा देखा जा रहा है तो CPM काफी बढ़ जाता है. इसके अलावा 8 मिनट से लंबे वीडियो में मिड-रोल एड्स लगने से कमाई और बढ़ सकती है.

सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं है कमाई

आज के समय में कई यूट्यूबर्स सिर्फ एड्स पर निर्भर नहीं रहते. ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सर्ड वीडियो, एफिलिएट मार्केटिंग और मेंबरशिप जैसे विकल्प भी कमाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. कई बार 1 लाख व्यूज पर मिलने वाली स्पॉन्सरशिप से विज्ञापन से ज्यादा पैसा मिल जाता है.

क्या YouTube से स्थायी कमाई संभव है?

अगर लगातार अच्छा कंटेंट बनाया जाए और ऑडियंस से जुड़ाव बना रहे, तो YouTube एक स्थायी इनकम सोर्स बन सकता है. हालांकि इसके लिए धैर्य, निरंतरता और सही रणनीति बेहद जरूरी है. शुरुआती दौर में कम कमाई हो सकती है लेकिन समय के साथ यह एक मजबूत करियर का रूप ले सकती है.

Published at : 13 Jan 2026 04:39 PM (IST)
