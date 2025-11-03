YouTube पर 1 लाख व्यूज होने पर कितने पैसे मिलता हैं? यहां समझिए पूरा जोड़-गणित

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







YouTube: आज के समय में YouTube सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि कमाई का बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुका है. लाखों लोग रोज़ाना यहां वीडियो अपलोड करते हैं और उनमें से कई अपने कंटेंट से अच्छा-खासा पैसा भी कमा रहे हैं. लेकिन एक सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है YouTube पर 1 लाख व्यूज आने पर आखिर कितने पैसे मिलते हैं? तो चलिए जानते हैं इस पूरे जोड़-गणित को आसान भाषा में.

YouTube से कमाई कैसे होती है?

YouTube की कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया है Adsense यानी विज्ञापन. जब कोई यूजर आपके वीडियो पर आने वाले ऐड्स को देखता है या उन पर क्लिक करता है तो उसी से आपकी कमाई होती है. YouTube इन ऐड्स से कमाए पैसे का एक हिस्सा आपको देता है और बाकी खुद रखता है. आमतौर पर YouTube आपके कुल ऐड रेवेन्यू का लगभग 55% क्रिएटर को और 45% खुद रखता है.

RPM और CPM क्या होते हैं?

कमाई को समझने के लिए आपको दो शब्द जानने जरूरी हैं CPM (Cost Per Mille) और RPM (Revenue Per Mille). CPM बताता है कि किसी विज्ञापनदाता ने आपके वीडियो पर हर 1000 व्यूज के लिए कितनी रकम चुकाई. वहीं RPM बताता है कि 1000 व्यूज पर आपको वास्तव में कितने पैसे मिले. उदाहरण के तौर पर अगर किसी वीडियो का CPM 200 रुपये है तो आपको लगभग 100 से 120 रुपये RPM के रूप में मिल सकते हैं.

1 लाख व्यूज पर कितनी कमाई होती है?

यह सवाल हर किसी को उत्साहित करता है, लेकिन इसका जवाब एक जैसा नहीं होता क्योंकि यह कई बातों पर निर्भर करता है.

वीडियो का टॉपिक क्या है (टेक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट आदि)

व्यूज किस देश से आ रहे हैं (भारत में कम CPM होता है जबकि अमेरिका में बहुत ज्यादा)

वीडियो पर ऐड्स कितनी बार दिखे हैं

फिर भी एक सामान्य अनुमान के अनुसार, भारत में अगर आपका वीडियो हिंदी या रीजनल भाषा में है तो 1 लाख व्यूज पर 800 से 2000 रुपये तक की कमाई हो सकती है. वहीं अगर वीडियो इंग्लिश में है और इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच रहा है तो यही कमाई 5000 से 10,000 रुपये तक जा सकती है.

कमाई बढ़ाने के स्मार्ट तरीके

अगर आप अपनी YouTube इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो केवल व्यूज पर निर्भर न रहें. कोशिश करें कि.

वीडियो की क्वालिटी और वॉच टाइम बढ़े.

नीश टॉपिक्स जैसे टेक, फाइनेंस या एजुकेशन पर फोकस करें.

अपने चैनल पर स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट लिंक जोड़ें.

इससे आपकी कुल कमाई कई गुना तक बढ़ सकती है.

