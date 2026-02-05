YouTube पर 10,000 व्यूज आने पर जेब में कितना पैसा आएगा? जान लें कमाई के ये जरूरी नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं तो यूट्यूब पर वीडियो डालकर अपनी जेब भर सकते हैं. हमारे सामने कई ऐसे यूट्यूबर्स के उदाहरण हैं, जो इस प्लेटफॉर्म से महीनों के लाखों-करोड़ों रुपये कमा रहे हैं. आपका कंटेट लोगों को जितना ज्यादा पसंद आएगा, आपकी जेब में उतने ही ज्यादा पैसे आएंगे. अगर आप शुरुआत भी कर रहे हैं तो भी आपके पास पैसे कमाने का मौका है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूट्यूब पर 10,000 व्यूज आने पर कितने पैसे मिल सकते हैं.

यूट्यूब से कैसे होती है कमाई?

YouTube पर कमाई करना आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं. इनका पालन करने पर ही आप पैसे कमा पाएंगे. इसके लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ज्वॉइन करना होगा. इससे आपको गूगल एडसेंस के जरिए आपके वीडियोज को मॉनेटाइज करने जैसे फीचर्स मिलेंगे. इस प्रोग्राम को ज्वॉइन करने के लिए आपके चैनल पर पिछले एक साल में कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटों का वॉचटाइम होना जरूरी है. इसके अलावा अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स पर 90 दिनों में एक करोड़ व्यूज हैं तो भी आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं.

यूट्यूब प्री-रोल, डिस्प्ले और दूसरे एडवरटाइजिंग फॉर्मेट के आधार पर वीडियो को मॉनेटाइज करती है. दरअसल, आपके वीडियोज पर दिखने वाली एड के लिए एडवरटाइजर यूट्यूब को पैसा देते हैं. यह पैसा क्लिक और इंप्रैशन के आधार पर दिया जाता है. जितना पैसा एक एडवरटाइजर यूट्यूब को देगा, उसमें से 55 प्रतिशत क्रिएटर्स के पास जाता है और 45 प्रतिशत यूट्यूब खुद रख लेती है.

10,000 व्यूज पर कितने पैसे आ सकते हैं?

इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है. यू्ट्यूब वीडियोज से कमाई इस पर निर्भर करती है कि आप किस कैटेगरी का कंटेट जनरेट कर रहे हैं और आपकी ऑडियंस किस देश की है. फिर भी एक अनुमान है कि 10,000 व्यूज आने पर 50-150 डॉलर के बीच की कमाई कर सकते हैं.

