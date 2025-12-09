YouTube पर कितने सब्सक्राइबर्स होने पर मिलता है गोल्डन बटन, जानिए इसके बाद कितनी होती है कमाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube Golden Button: YouTube आज लाखों लोगों के लिए करियर और कमाई का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. क्रिएटर्स यहां वीडियो बनाकर न सिर्फ अपनी पहचान बनाते हैं बल्कि एक अच्छी-खासी इनकम भी कमाते हैं. यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली चीज है YouTube Play Buttons, जिनमें गोल्डन बटन का अलग ही क्रेज है. लेकिन ये गोल्डन बटन मिलता किसे है? और क्या इसे मिलने के बाद कमाई बढ़ जाती है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

गोल्डन बटन किसे दिया जाता है?

YouTube अपने क्रिएटर्स को उनके चैनल की ग्रोथ और मेहनत के लिए अलग-अलग माइलस्टोन पर अवॉर्ड देता है. इनमें सबसे खास है Golden Play Button, जो क्रिएटर्स को तब दिया जाता है जब उनके चैनल पर 10 लाख (1 मिलियन) सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं. यह अवॉर्ड क्रिएटर्स की लोकप्रियता और उनके समुदाय की ताकत को दिखाता है. सिल्वर बटन 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है जबकि गोल्डन बटन उसके दस गुना माइलस्टोन पर दिया जाता है. इसे मिलना किसी भी यूट्यूबर के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है.

गोल्डन बटन मिलने के बाद क्या बढ़ जाती है कमाई?

बहुत से लोग मानते हैं कि गोल्डन बटन मिलते ही YouTube अलग से कमाई देना शुरू कर देता है लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है. गोल्डन बटन खुद कोई पैसा नहीं देता बल्कि यह आपके चैनल की ग्रोथ और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है. जब आपके चैनल पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं तो आपका कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगता है और आपकी कमाई कई कारणों से तेजी से बढ़ सकती है:

एड रेवेन्यू बढ़ जाता है

जब चैनल बड़ा होता है, वीडियो पर व्यूज भी ज्यादा आते हैं. ज्यादा व्यू मतलब ज्यादा विज्ञापन, और ज्यादा विज्ञापन मतलब ज्यादा कमाई. 1 मिलियन चैनल आसानी से महीने में हजारों से लाखों रुपये कमा सकते हैं, यह व्यूज और कंटेंट पर निर्भर करता है.

स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील

बड़े चैनलों को कंपनियां विज्ञापन और प्रमोशन के लिए अच्छी-खासी रकम ऑफ़र करती हैं. कई बार ब्रांड डील्स एड रेवेन्यू से भी ज्यादा पैसा दिलाती हैं.

मेंबरशिप और सुपरचैट

लाइव स्ट्रीम और मेंबरशिप से भी कमाई बढ़ जाती है क्योंकि फैनबेस बड़ा हो चुका होता है.

YouTube कमाई किस पर निर्भर करती है?

हर यूट्यूबर की कमाई अलग-अलग होती है और यह कई बातों पर निर्भर करती है.

वीडियो पर आने वाले व्यूज

कंटेंट की कैटेगरी

विज्ञापन का प्रकार

ऑडियंस किस देश से है

ब्रांड डील्स की संख्या

कुछ 1 मिलियन चैनल महीने के 50,000 रुपये कमाते हैं जबकि कुछ 5–10 लाख रुपये भी कमा लेते हैं.

