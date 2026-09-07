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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-जापान के ऐतिहासिक मैच पर बोले BCCI सचिव देवजीत सैकिया, कहा- यह हमारी जिम्मेदारी...

भारत-जापान के ऐतिहासिक मैच पर बोले BCCI सचिव देवजीत सैकिया, कहा- यह हमारी जिम्मेदारी...

India vs Japan: 22 सितंबर को भारत और जापान का ऐतिहासिक क्रिकेट मैच खेला जाना है. उससे पहले बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने खुशी जताई कि क्रिकेट विश्व में एक नया मुकाम हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Sep 2026 01:58 PM (IST)
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22 सितंबर को भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक क्रिकेट मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला सानो इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा. यह मैच भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है. बता दें कि जापान और भारत की क्रिकेट टीम 19 सितंबर से शुरू हो रहे एशियाई खेलों में भी भाग लेने वाली हैं.

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि BCCI क्रिकेट को नई जगहों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने को प्रतिबद्ध है. एशियन गेम्स में भारत और जापान का मैच होने की संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि टीम इंडिया पहले ही सीडिंग सिस्टम के तहत नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि जापान को ग्रुप स्टेज से होकर नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करना होगा. 

देवजीत सैकिया ने सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त करते हुए लिखा कि क्रिकेट के खेल का वैश्विक सफर ऐसे ही पलों से आकार ले रहा है, जो इस खेल को पारंपरिक सीमाओं से परे ले जाते हैं. सैकिया ने खुशी जताई कि 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक नए ऑडियन्स से पहचान करेगा.

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बीसीसीआई सचिव ने यह भी कहा कि इस तरह के मैच विश्व में क्रिकेट को बढ़ावा देने के अलावा ओलंपिक मूवमेंट को भी मजबूती प्रदान करते हैं. क्रिकेट का खेल 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में वापसी करने जा रहा है, जिसमें दुनिया की कुल 6 टीम भाग लेंगी. उन्होंने ICC चेयरमैन जय शाह के प्रयासों को भी सराहा और कहा कि सबका लक्ष्य क्रिकेट को सुलभ बनाना, ज्यादा समावेशी और पूरे विश्व में इसकी पहुंच बढ़ाना है.

भारत और जापान सहित 10 देश एशियन गेम्स में क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेंगे. BCCI पहले ही एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का एलान कर चुका है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत के स्टार खिलाड़ी गोल्ड मेडल पर निशाना साधना चाहेंगे. एशियाई खेलों के लिए बीसीसीआई ने किसी बी टीम का चयन नहीं किया है, बल्कि सभी रेगुलर खिलाड़ियों को मौका दिया है. एशियन गेम्स में भारत अपना क्वार्टरफाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेलेगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Sep 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team BCCI Devajit Saikia
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