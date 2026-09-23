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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWi-Fi का पासवर्ड बदलने के बाद भी पुराना डिवाइस कैसे जुड़ा रहता है? चेक करें ये Setting

Wi-Fi का पासवर्ड बदलने के बाद भी पुराना डिवाइस कैसे जुड़ा रहता है? चेक करें ये Setting

Wi-Fi का पासवर्ड बदलने के बाद भी पुराना डिवाइस कनेक्टेड रह सकता है. जानिए इसकी वजह और कौन-सी राउटर सेटिंग चेक करके नेटवर्क को सुरक्षित कर सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Sep 2026 01:13 PM (IST)
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घर के Wi-Fi का पासवर्ड बदलने के बाद आमतौर पर माना जाता है कि पुराने सभी डिवाइस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है. स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी या दूसरे डिवाइस में नेटवर्क की पुरानी जानकारी सेव होने के कारण कंडिशन थोड़ी अलग होती है. वहीं कुछ राउटर सेटिंग्स ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से पुराने डिवाइस को दोबारा कनेक्ट होने में आसानी होती है.

पासवर्ड बदलने के बाद क्या होता है?

आपको बता दें कि जब आप राउटर का Wi-Fi पासवर्ड बदलते हैं तो नॉर्मली पुराने पासवर्ड से कनेक्टेड डिवाइस का कनेक्शन टूट जाना चाहिए. इसके बाद उस डिवाइस को नए पासवर्ड की जरूरत होती है. अगर किसी फोन या लैपटॉप में नेटवर्क की पुरानी जानकारी सेव है तो वह नए पासवर्ड के बिना इंटरनेट से दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाएगा. हालांकि, कुछ डिवाइस में नेटवर्क प्रोफाइल सेव रहती है. ऐसे में डिवाइस Wi-Fi नेटवर्क को पहचानता रहता है और नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिखा सकता है.

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कहीं WPS तो ऑन नहीं?

बताते चलें कि राउटर की WPS (Wi-Fi Protected Setup) सेटिंग को भी जरूर चेक करें. WPS की मदद से कई डिवाइस को बिना Wi-Fi पासवर्ड टाइप किए नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है. अगर आपके राउटर में WPS एक्टिव है और कोई पुराना डिवाइस पहले से इसकी मदद से पेयर किया गया है तो यह आपके लिए सुरक्षा का एक्सट्रा पहलू बन सकता है. इसलिए राउटर के एडमिन पैनल में जाकर WPS ऑप्शन को चेक करें. जरूरत नहीं है तो इसे बंद रखना ही बेहतर माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Wi-Fi Router में क्यों लगे होते हैं इतनी सारे Antenna? सामने आ गई वजह

Remembered Network भी हो सकता है कारण

फोन या कंप्यूटर Wi-Fi नेटवर्क की जानकारी सेव करके रखता है. इसे Saved Network या Remembered Network कहा जाता है. पासवर्ड बदलने के बाद भी नेटवर्क का नाम डिवाइस में दिखाई देता रहता है. अगर आप चाहते हैं कि कोई पुराना डिवाइस भविष्य में अपने आप कनेक्ट न हो तो उस डिवाइस में जाकर Wi-Fi नेटवर्क को Forget कर दें. इसके बाद उसे दोबारा कनेक्ट करने के लिए नया पासवर्ड डालना होगा.

राउटर में Connected Devices जरूर देखें

अगर आपको शक है कि कोई पुराना या अनजान डिवाइस अभी भी Wi-Fi इस्तेमाल कर रहा है तो राउटर के एडमिन पैनल में Connected Devices, Client List या Device List जैसे ऑप्शन देखें. यहां नेटवर्क से जुड़े डिवाइस की जानकारी मिल सकती है.

अगर कोई अनजान डिवाइस नजर आए तो पहले उसका कनेक्शन ब्लॉक करें और Wi-Fi पासवर्ड बदलें. इसके साथ ही राउटर का एडमिन पासवर्ड भी बदलना समझदारी है.

Wi-Fi की Security Setting भी चेक करें

सिर्फ पासवर्ड बदलना ही काफी नहीं होता है. राउटर में WPA2 या WPA3 जैसी एडवांस सेफ्टी सिस्टम इस्तेमाल करें. अगर राउटर में पुराना और कमजोर सिक्योरिटी मोड एक्टिव है तो उसे बदलना बेहतर है. साथ ही Wi-Fi का नाम और पासवर्ड मजबूत रखें. पासवर्ड में केवल मोबाइल नंबर, नाम या आसान शब्द इस्तेमाल करने से बचें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 23 Sep 2026 01:13 PM (IST)
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