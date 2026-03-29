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जॉब ढूंढने में AI कैसे करता है आपकी मदद? जानिए कौन-कौन से काम कर देता है आसान

Artificial Intelligence in Job Search: आज के समय में नौकरी पाना पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है खासकर व्हाइट-कॉलर जॉब्स में.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Mar 2026 10:53 AM (IST)
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Artificial Intelligence in Job Search: आज के समय में नौकरी पाना पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है खासकर व्हाइट-कॉलर जॉब्स में. कंपनियां नए लोगों को हायर करने में धीमी हो गई हैं और मौजूदा कर्मचारियों को बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. ऐसे माहौल में फ्रेशर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए स्थायी नौकरी पाना आसान नहीं रह गया.

भर्ती प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का बढ़ता असर

डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने जॉब के लिए आवेदन करना आसान बना दिया है लेकिन इसके साथ ही प्रतियोगिता भी कई गुना बढ़ गई है. अब एक ही पोस्ट के लिए पहले से कई ज्यादा आवेदन आते हैं जिससे किसी एक कैंडिडेट का अलग दिखना मुश्किल हो जाता है.

रिज्यूमे बनाने में AI का सही इस्तेमाल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके रिज्यूमे और कवर लेटर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. यह भाषा सुधारने, प्रोफेशनल टोन देने और स्ट्रक्चर सेट करने में काफी उपयोगी है. लेकिन ध्यान रखें कि अगर हर कोई AI का एक जैसा इस्तेमाल करेगा तो सभी के रिज्यूमे एक जैसे लगने लगेंगे.

इसलिए बेहतर होगा कि आप AI की मदद से अपने आवेदन को खास बनाएं. जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार रिज्यूमे और कवर लेटर को कस्टमाइज करें ताकि आपकी प्रोफाइल ज्यादा प्रभावशाली लगे.

सीक्रेट ट्रिक के चक्कर में न पड़ें

कई लोग मानते हैं कि रिज्यूमे में छिपे हुए कीवर्ड डालने से ऑटोमेटेड सिस्टम को धोखा दिया जा सकता है. लेकिन अब भर्ती सिस्टम काफी एडवांस हो चुके हैं और ऐसे तरीकों का कोई फायदा नहीं होता. इस तरह के शॉर्टकट अपनाने के बजाय अपनी स्किल्स और अनुभव को साफ और ईमानदारी से पेश करना ज्यादा जरूरी है.

सिर्फ रिज्यूमे से नहीं बनेगी बात

नौकरी पाने के लिए सिर्फ अच्छा रिज्यूमे काफी नहीं है. आपको अपनी स्किल्स, नेटवर्किंग और प्रोफाइल को भी मजबूत बनाना होगा. साथ ही, आज के दौर में AI से जुड़ी बेसिक जानकारी होना भी जरूरी होता जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में ज्यादातर नौकरियों में इसकी जरूरत पड़ेगी.

इंटरव्यू की तैयारी में AI का रोल

अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए हैं तो AI आपके लिए एक अच्छा अभ्यास टूल बन सकता है. आप इससे मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं संभावित सवालों के जवाब तैयार कर सकते हैं और कंपनी के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं. लेकिन इंटरव्यू के दौरान AI टूल्स का सहारा लेकर जवाब देना सही नहीं है. इससे इंटरव्यू लेने वाले को आसानी से पता चल जाता है और आपका इम्प्रेशन खराब हो सकता है.

बदलते नियम और AI का सही इस्तेमाल

अब कई कंपनियां भर्ती के दौरान AI के इस्तेमाल को लेकर अपने नियम बना रही हैं. आमतौर पर AI का इस्तेमाल आइडिया लेने, फॉर्मेटिंग या जानकारी समझने के लिए सही माना जाता है लेकिन झूठी जानकारी देने या टेस्ट में चीटिंग के लिए इसका इस्तेमाल गलत है.

जॉब स्कैम से रहें सतर्क

AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ जॉब फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं. कई फर्जी जॉब ऑफर ईमेल या मैसेज के जरिए भेजे जाते हैं. किसी भी ऑफर पर भरोसा करने से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर उसकी पुष्टि जरूर करें.

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Published at : 29 Mar 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
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