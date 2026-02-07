घर में पड़ी है पुरानी टैबलेट? इस तरह करेंगे यूज तो पैसे भी बचेंगे, काम भी आएगी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने कई साल पहले टैबलेट खरीद ली थी और अब इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं. कारण इसके पुराने होने से लेकर स्टोरेज खत्म होने तक कुछ भी हो सकता है. अगर आपके पास पुरानी टैब है तो कबाड़ में फेंकने या कम कीमत पर किसी को बेचने की बजाय आप इसे नई लाइफ दे सकते हैं. आज हम आपको पुरानी टैब के कुछ क्रिएटिव यूज बताने जा रहे हैं, जिससे आपके कई काम आसान हो जाएंगे और नया डिवाइस खरीदने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा.

कॉमिक बुक रीडर

अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को कॉमिक बुक पढ़ने का शौक है तो पुरानी टैब उनके खूब काम आ सकती है. किंडल आदि ई-रीडर में कॉमिक बुक पढ़ने में खास मजा नहीं आता. इन पर डायलॉग बॉक्स को लगातार जूम करना पड़ता है और पैनल लेआउट भी ठीक तरीके से नहीं दिखते. दूसरी तरफ पुरानी टैब आपको एकदम शार्प कलर दिखाएगी और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा.

स्मार्ट होम डैशबोर्ड

अगर आपने अपने घर को स्मार्ट होम बनाया हुआ है और हर दरवाजे पर रिंग सेंसर, अलेक्सा और दूसरे डिवाइसेस यूज करते हैं तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए पुरानी टैब को यूज कर सकते हैं. यह आपके स्मार्ट होम डैशबोर्ड के तौर पर काम आ सकती है. इस पर आप लगातार CCTV कैमरा फुटेज भी देख सकते हैं और यहीं से सारे डिवाइस कंट्रोल हो जाएंगे.

डिजिटल फोटो फ्रेम



बाजार में मिलने वाले डिजिटल फोटो फ्रेम की तुलना में टैब की स्क्रीन क्वालिटी कई गुना बेहतर होती है. अगर आप इसे डिजिटल फोटो फ्रेम बनाते हैं तो आपको हर बार इस पर नई फोटो देखने को मिलेगी. इससे आपकी टैब भी यूज हो जाएगी और आपके कमरे को भी एक नया लुक मिलेगा.

सेकंड मॉनिटर

ऐप्पल साइडकार और स्पेसडेस्क जैसे फीचर किसी भी कंपैटिबल आईपैड और टैब्स को सेकेंडरी डिस्प्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर लैपटॉप पर काम करते हुए आपको इसकी स्क्रीन छोटी लगती है तो आप अपनी पुरानी टैब को सेकेंडरी मॉनिटर बना सकते हैं. इससे वीडियो कॉलिंग से लेकर प्रेजेंटेशन बनाने तक के काम आसान हो जाएंगे.

