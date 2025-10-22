हवा में घुला जहर! सांस लेना हुआ मुश्किल, घर बैठे-बैठे ऐसे चेक करें अपने आसपास की AQI

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है. खासकर दिवाली के बाद से हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है और कई शहरों में AQI 350 से पार चला गया है. ऐसे स्थिति में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है और आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी होने लगी हैं. ऐसे समय में अगर आप कहीं घर से बाहर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो पहले AQI चेक कर लेना जरूरी है. आप घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल पर ही गूगल ऐप से AQI चेक कर सकते हैं.

मोबाइल पर कैसे चेक करें AQI?

सबसे पहले अपने आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गूगल ऐप ओपन करें. सर्च बार में AQI near me या AQI in (अपने शहर का नाम) टाइप करें. इसके बाद आपके सामने रिजल्ट पेज के ऊपर एक AQI कार्ड आ जाएगा. इसमें AQI के साथ कलर इंडिकेटर और हेल्थ लेबल भी लिखा होगा. इसे स्क्रॉल कर आप हवा में PM2.5 / PM10 का डेटा भी देख सकते हैं. इस तरह कुछ ही आसान टिप्स में आपके शहर की हवा का पूरा हिसाब आपके सामने आ जाएगा.

कितनी AQI सुरक्षित?

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अगर 0-50 की रेंज में है तो इसे सबसे अच्छा समझा जाता है और इस हवा में सांस लेने पर स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता. AQI 50 से ऊपर जाने का मतलब है कि हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है. फिर भी इसे मॉडरेट माना जाता है. 101–200 की रेंज को मॉडरेटली पॉल्यूटेड माना जाता है और ऐसी हवा में फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. 200-300 की रेंज को वेरी अनहेल्दी माना जाता है और इसमें सांस लेने पर सभी के लिए खतरा है. 300 से ऊपर की रेंज को हजार्ड्स माना जाता है और यह इमरजेंसी की स्थिति होती है.

ये भी पढ़ें-

OpenAI ने लॉन्च कर दिया ChatGPT Atlas AI ब्राउजर, ये हैं टॉप फीचर्स, गूगल क्रोम को देगा टक्कर