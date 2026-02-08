टेडी बियर के दीवाने हैं सनी देओल, हर जगह से ले आते हैं एक नया दोस्त, खुद एक्टर ने बताई वजह

वैलेंटाइन डे पास आते ही प्यार भरा हफ्ता शुरू हो जाता है. इस हफ्ते में रोज डे, चॉकलेट डे जैसे कई खास दिन आते हैं. ऐसे में टेडी डे पर सनी देओल का टेडी से प्यार याद आना तो बनता है. एक बार करण जौहर के शो कॉफी विद करण में सनी देओल अपने भाई बॉबी देओल के साथ पहुंचे थे. शो के दौरान सनी देओल की टेडी बियर को लेकर दीवानगी का खुलासा हुआ, जिसे जानकर सभी हैरान रह गए.

शो में बॉबी और सनी देओल के बच्चों और उनके पिता की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी सामने आए. करण जौहर ने सनी देओल को 'शॉपहॉलिक' बताते हुए कहा कि गदर स्टार को टेडी बियर का भी खूब शौक है और उनके पास टेडी बियर का अच्छा-खासा कलेक्शन है.

सनी देओल के पास है टेडी का कलेक्शन

इस दौरान बॉबी देओल ने एक किस्सा याद किया. उन्होंने बताया कि एक बार उनके घर आए मेहमान ने टेडी बियर का कलेक्शन देखकर पूछा कि ये किसका है. पहले लगा कि शायद करण का होगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. फिर पूछा गया कि क्या ये उनकी मां का है, इस पर भी जवाब ‘नहीं’ मिला. आखिर में करण ने कहा, 'ये मेरे पापा का है.' यह सुनकर मेहमान काफी हैरान रह गया. इस खुलासे के बाद करण जौहर ने सनी देओल से मजाकिया अंदाज में उनके टेडी बियर के शौक पर सवाल किया और कहा, 'कौन सोच सकता है कि जो आदमी हैंडपंप से पूरा देश हिला सकता है, उसे टेडी बियर इतने पसंद होंगे.'

टेडी को अपनी जेब में रखते हैं सनी

हंसते-हंसते सनी देओल ने मान लिया कि उन्हें टेडी बियर बहुत पसंद हैं. उन्होंने कहा कि टेडी उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं. सनी ने ये भी बताया कि कई बार वह टेडी को अपनी जेब में रख लेते हैं या फिर कार में रखते हैं. इतना ही नहीं, जब भी उन्हें कहीं टेडी दिखता है, तो वह उसे खरीद ही लेते हैं.

वहीं एक बार सनी देओल ने क्रिसमस के मौके पर अपने एक टेडी बियर को इंस्टाग्राम फैमिली से भी मिलवाया था. इस दौरान वह अपने भाई बॉबी देओल के मशहूर ‘जमाल कूडू’ स्टेप को रीक्रिएट करते नजर आए. जहां फिल्म एनिमल में बॉबी सिर पर गिलास रखकर डांस करते दिखे थे, वहीं सनी देओल ने अपने टेडी बियर के साथ डांस किया.

सनी देओल का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो सनी देओल आखिरी बार बॉर्डर 2 में नजर आए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और फैंस को पुरानी यादें ताजा कर दीं. अब वह जल्द ही फिल्म लाहौर 1947 में दिखाई देंगे, जिसे राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं और आमिर खान इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं.