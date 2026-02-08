अमेरिकी टीवी की मशहूर एंकर सवाना गुथरी की मां किडनैप हो गई हैं. इस घटना से अमेरिका सहित दुनियाभर में भूचाल आ गया है. सवाना गुथरी ने शनिवार को अपनी मां नैन्सी गुथरी के संभावित किडनैपर्स से कहा कि उनकी मां की सुरक्षित वापसी के लिए उनका परिवार पैसे देने को तैयार है. 84 साल की एरिजोना निवासी नैन्सी गुथरी की सात दिन से तलाश जारी है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने किडनैपर्स से कहा कि हमें आपका मैसेज मिल गया है और हम समझते हैं. हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी मां को हमारे पास वापस लौटा दें ताकि हम उनके साथ रह सकें. शांति पाने का यही एकमात्र तरीका है. यह हमारे लिए बहुत कीमती है और हम इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं.

एफबीआई कर रही मामले की जांच

फीनिक्स में FBI ऑफिस के प्रवक्ता केविन स्मिथ के अनुसार गुथरी शुक्रवार दोपहर को टक्सन स्थित टेलीविज़न स्टेशन KOLD को भेजे गए मैसेज का ज़िक्र कर रही थी. KOLD ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर गुथरी मामले से संबंधित एक ई-मेल प्राप्त हुआ था, लेकिन एफबीआई द्वारा समीक्षा किए जाने के कारण उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया. इसी सप्ताह कथित फिरौती के पत्र प्राप्त करने वाले कई प्रेस आउटलेट्स में से एक यह स्टेशन भी है.

अधिकारियों ने क्या बताया

कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेटर की विश्वसनीयता की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि सभी सूचनाओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि एक लेटर में नैन्सी गुथरी की एप्पल वॉच और उनकी एक विशेषता का जिक्र किया गया. शनिवार को जारी किया गया वीडियो इस सप्ताह का तीसरा वीडियो था, जिसमें संभावित अपहरणकर्ताओं से गुहार लगाई गईं.

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि नैन्सी गुथरी को पिछले सप्ताहांत टक्सन के बाहरी इलाके में स्थित उनके घर से अगवा कर लिया गया था. पिमा काउंटी शेरिफ क्रिस नैनोस ने बताया कि डीएनए परीक्षण में गुथरी के बरामदे पर मिले खून का मिलान उनसे हुआ है. अधिकारियों ने अभी तक किसी संदिग्ध की पहचान नहीं की है. शेरिफ ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि नैन्सी गुथरी के घर में लगे कैमरे में उनके लापता होने वाले दिन किसी की भी तस्वीर कैद नहीं हो पाई.

