GTA VI की लॉन्च डेट से हुआ खुलासा! Take-Two को अरबों डॉलर कमाई की उम्मीद, जानिए पूरी जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom GTA 6 का मार्केटिंग अभियान गर्मियों में शुरू होगा

GTA VI: दुनिया के सबसे चर्चित वीडियो गेम्स में शामिल Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है. गेम बनाने वाली कंपनी Take-Two Interactive ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि यह गेम 19 नवंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा. इस ऐलान के बाद गेमिंग कम्युनिटी और निवेशकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

निवेशकों को मिला बड़ा भरोसा

Take-Two ने अपनी ताजा अर्निंग रिपोर्ट में बताया कि वित्त वर्ष 2027 के दौरान कंपनी को 8 से 8.2 अरब डॉलर तक की नेट बुकिंग मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इस अनुमान का सबसे बड़ा हिस्सा GTA 6 की बिक्री और उससे जुड़ी कमाई से आएगा.

पिछले कुछ महीनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि गेम की लॉन्च डेट फिर आगे बढ़ सकती है. लेकिन कंपनी की नई घोषणा ने इन सभी अफवाहों को खत्म कर दिया. रिपोर्ट सामने आने के बाद Take-Two के शेयरों में आफ्टर-आवर ट्रेडिंग में करीब 7 प्रतिशत की तेजी भी देखी गई.

क्यों इतना खास है GTA 6?

Rockstar Games की GTA सीरीज पहले से ही दुनिया की सबसे सफल गेम फ्रेंचाइज में गिनी जाती है. ऐसे में GTA 6 को सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े लॉन्च में से एक माना जा रहा है.

विशेषज्ञों का मानना है कि गेम रिलीज होने के कुछ ही दिनों में अरबों डॉलर की कमाई कर सकता है. इसकी वजह सिर्फ गेम की बिक्री नहीं होगी बल्कि ऑनलाइन मोड, इन-गेम खरीदारी और भविष्य में आने वाले अपडेट्स से भी कंपनी को भारी मुनाफा मिलने की उम्मीद है.

GTA V ने पहले ही बना दिए थे रिकॉर्ड

2013 में लॉन्च हुआ Grand Theft Auto V आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले वीडियो गेम्स में शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इसकी करीब 23 करोड़ कॉपियां बिक चुकी हैं. यही वजह है कि GTA 6 से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं.

कंपनी की कमाई में GTA Online और NBA 2K जैसे गेम्स का भी बड़ा योगदान रहा है. इन गेम्स में होने वाली इन-गेम खरीदारी और ऑनलाइन कंटेंट कंपनी के लिए लगातार मजबूत कमाई का जरिया बने हुए हैं.

जल्द शुरू होगा GTA 6 का मार्केटिंग कैंपेन

Take-Two ने यह भी संकेत दिया है कि GTA 6 का प्रमोशन इस साल गर्मियों से शुरू हो सकता है. ऐसे में आने वाले महीनों में नए ट्रेलर, गेमप्ले वीडियो और प्री-ऑर्डर से जुड़ी बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं.

फिलहाल गेमिंग फैंस की नजरें अब Rockstar Games पर टिकी हुई हैं क्योंकि माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही GTA 6 की दुनिया की पहली बड़ी झलक दिखा सकती है.

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