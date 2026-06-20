हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGTA 6 फैंस हो जाएं तैयार! Gameplay Trailer को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी

GTA 6 फैंस हो जाएं तैयार! Gameplay Trailer को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी

GTA 6 Gameplay: Rockstar इस बार गाड़ी चलाने के अनुभव को पहले से ज्यादा असली बनाने की कोशिश कर सकती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Jun 2026 07:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नए वाहन यांत्रिकी, इमारतों में प्रवेश जैसे फीचर दिखेंगे।

GTA 6 Gameplay: GTA 6 को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में Rockstar Games द्वारा प्री-ऑर्डर से जुड़ी जानकारी और संभावित कीमतों को लेकर कुछ संकेत सामने आए थे जिसके बाद से ही फैंस की नजरें गेम के अगले बड़े खुलासे पर टिकी हुई हैं. खास तौर पर GTA 6 के तीसरे ट्रेलर या गेमप्ले वीडियो को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं के अनुसार, 25 जून 2026 को Rockstar Games कोई बड़ा ऐलान कर सकती है. माना जा रहा है कि इसी दिन प्री-ऑर्डर की डिटेल्ड जानकारी के साथ GTA 6 का नया वीडियो भी जारी किया जा सकता है.

क्या सीधे Gameplay Video आएगा?

GTA कम्यूनिटी में इस समय एक दिलचस्प चर्चा चल रही है. फेमश यूट्यूबर DarkViperAU ने अपने एक वीडियो में दावा किया है कि Rockstar Games संभवतः GTA 6 का तीसरा ट्रेलर जारी करने के बजाय सीधे गेमप्ले रिवील पेश कर सकती है.

हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब गेम की रिलीज नजदीक आने के कारण Rockstar खिलाड़ियों को असली गेमप्ले दिखाने पर ज्यादा ध्यान दे सकती है. ऐसे में अगर Trailer 3 आता भी है तो उसके बाद गेमप्ले वीडियो का आना लगभग तय माना जा रहा है.

Gameplay Reveal में क्या देखने को मिल सकता है?

GTA 6 के गेमप्ले रिवील से फैंस को काफी उम्मीदें हैं. पिछले कुछ वर्षों में सामने आए लीक्स के आधार पर माना जा रहा है कि गेम की कई नई खूबियों को पहली बार विस्तार से दिखाया जा सकता है.

नए Vehicle Mechanics

Rockstar इस बार गाड़ी चलाने के अनुभव को पहले से ज्यादा असली बनाने की कोशिश कर सकती है. गेमप्ले रिवील में कारों, बाइक्स और अन्य गाड़ियों के नए कंट्रोल और फिजिक्स सिस्टम की झलक देखने को मिल सकती है. इससे यह भी पता चल सकेगा कि GTA 5 की तुलना में क्या बदलाव किए गए हैं.

इमारतों के अंदर जाने की सुविधा

सबसे ज्यादा चर्चा जिस फीचर की हुई है वह है बड़ी संख्या में इमारतों के अंदर एंट्री करने की ताकत. गेमप्ले वीडियो में मेन किरदारों को दुकानों में खरीदारी करते हुए या अलग-अलग स्थानों के अंदर घूमते हुए दिखाया जा सकता है.

फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

अभी तक Rockstar Games ने GTA 6 के अगले वीडियो या गेमप्ले रिवील की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. इसलिए सामने आ रही सभी जानकारियों को फिलहाल अटकलों और अफवाहों के रूप में ही देखा जाना चाहिए. हालांकि इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में GTA 6 से जुड़ा बड़ा खुलासा देखने को मिल सकता है जिसका इंतजार दुनियाभर के करोड़ों खिलाड़ी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

ChatGPT का बड़ा अपडेट! अब समय पर मिलेगा हर चीज का अलर्ट, जानिए कैसे काम करता है ये नया फीचर

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 20 Jun 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
GTA 6 TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
GTA 6 फैंस हो जाएं तैयार! Gameplay Trailer को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी
GTA 6 फैंस हो जाएं तैयार! Gameplay Trailer को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी
टेक्नोलॉजी
अब डेटा सिर्फ दिखेगा नहीं, महसूस भी होगा! वैज्ञानिकों ने बनाया गजब का Smart Glove, जानें कैसे करता है काम
अब डेटा सिर्फ दिखेगा नहीं, महसूस भी होगा! वैज्ञानिकों ने बनाया गजब का Smart Glove, जानें कैसे करता है काम
टेक्नोलॉजी
Mobile Hacking Signs: कैसे पता करें कि आपका फोन हो गया हैक? ये टिप्स दूर कर देंगे आपकी दिक्कत
कैसे पता करें कि आपका फोन हो गया हैक? ये टिप्स दूर कर देंगे आपकी दिक्कत
टेक्नोलॉजी
सिर्फ WhatsApp नहीं! फोन की लगभग हर ऐप ट्रैक कर रही है आपकी एक्टिविटी, जानें कैसे करें बंद
सिर्फ WhatsApp नहीं! फोन की लगभग हर ऐप ट्रैक कर रही है आपकी एक्टिविटी, जानें कैसे करें बंद
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
बिहार
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर, विराट कोहली पर भी आया अपडेट
हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर, विराट कोहली पर भी आया अपडेट
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
लाइफस्टाइल
Happy Fathers Day 2026: इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
यूटिलिटी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
ट्रेंडिंग
बेडरूम में ये सब क्या करते हैं ट्रंप! सच सामने आने पर सोशल मीडिया पर हो रही जमकर किरकिरी
डोनाल्ड ट्रंप की गंदी आदतें...बेडरूम में ये सब क्या करते हैं! सच सामने आने पर सोशल मीडिया पर हो रही जमकर किरकिरी
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget