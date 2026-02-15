Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Google New Feature: ऑनलाइन दुनिया में निजी तस्वीरों और वीडियो का गलत इस्तेमाल आज एक गंभीर समस्या बन चुका है. डीपफेक तकनीक और बदले की भावना से साझा की जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री कई लोगों की निजता और सम्मान को ठेस पहुंचाती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए Google ने सर्च प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर जोड़ा है जिससे यूजर्स अब अपनी आपत्तिजनक या छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को हटाने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान तरीके से शुरू कर सकते हैं.

डीपफेक पर सख्ती

इंटरनेट पर बिना अनुमति साझा की गई अश्लील तस्वीरें तेजी से फैल जाती हैं और उन्हें पूरी तरह हटाना बेहद मुश्किल होता है. गूगल ने इस समस्या को कम करने के लिए ऐसे टूल और नीतियां लागू की हैं जो बदली गई या फर्जी मीडिया की पहचान करने और उसे सर्च रिजल्ट से हटाने में मदद करती हैं. हालांकि यह कदम पूरी समस्या का समाधान नहीं है लेकिन हानिकारक लिंक को हटाने की दिशा में यह एक अहम पहल है.

ऐसे हटाएं आपत्तिजनक तस्वीरें

अब कोई भी यूज़र सीधे सर्च रिजल्ट से हटाने का अनुरोध कर सकता है. इसके लिए इमेज के पास दिख रहे तीन डॉट मेन्यू पर क्लिक करना होगा फिर Remove result विकल्प चुनें और It shows a sexual image of me पर टैप करें. अगर कंटेंट नाबालिगों से जुड़ा है या उसमें संवेदनशील निजी जानकारी है तो उसके लिए भी अलग विकल्प दिए गए हैं. अच्छी बात यह है कि एक ही रिक्वेस्ट में कई तस्वीरों को शामिल किया जा सकता है जिससे व्यापक रूप से फैली सामग्री को एक साथ हटाने में सुविधा मिलती है.

दोबारा दिखने से रोकने की सुविधा

सिर्फ कंटेंट हटाना ही नहीं बल्कि उसे दोबारा सामने आने से रोकना भी जरूरी है. इसके लिए गूगल ने प्रोएक्टिव फिल्टर की सुविधा शुरू की है जिसे यूज़र एक्टिव कर सकते हैं. इससे भविष्य में मिलते-जुलते आपत्तिजनक रिजल्ट सर्च में ब्लॉक हो जाएंगे. रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद यूज़र्स को कानूनी और भावनात्मक सहायता देने वाले संगठनों के लिंक भी उपलब्ध कराए जाते हैं.

Results about you से रखें नजर

गूगल ऐप में मौजूद Results about you हब के जरिए यूजर अपनी सभी रिमूवल रिक्वेस्ट की स्थिति एक ही जगह देख सकते हैं. इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनती है. अब यूज़र्स ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी को भी सर्च रिजल्ट से हटाने का अनुरोध कर सकते हैं. यह नया अनुभव अधिकांश देशों में शुरू किया जा चुका है और आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जाएगा.

