हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीDeepfake पर Google का बड़ा कदम! आ गया ऐसा फीचर जिससे मिनटों में सर्च से हट जाएंगी फोटो, जानिए कैसे करेगा काम

Deepfake पर Google का बड़ा कदम! आ गया ऐसा फीचर जिससे मिनटों में सर्च से हट जाएंगी फोटो, जानिए कैसे करेगा काम

Google New Feature: ऑनलाइन दुनिया में निजी तस्वीरों और वीडियो का गलत इस्तेमाल आज एक गंभीर समस्या बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Feb 2026 07:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google New Feature: ऑनलाइन दुनिया में निजी तस्वीरों और वीडियो का गलत इस्तेमाल आज एक गंभीर समस्या बन चुका है. डीपफेक तकनीक और बदले की भावना से साझा की जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री कई लोगों की निजता और सम्मान को ठेस पहुंचाती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए Google ने सर्च प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर जोड़ा है जिससे यूजर्स अब अपनी आपत्तिजनक या छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को हटाने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान तरीके से शुरू कर सकते हैं.

डीपफेक पर सख्ती

इंटरनेट पर बिना अनुमति साझा की गई अश्लील तस्वीरें तेजी से फैल जाती हैं और उन्हें पूरी तरह हटाना बेहद मुश्किल होता है. गूगल ने इस समस्या को कम करने के लिए ऐसे टूल और नीतियां लागू की हैं जो बदली गई या फर्जी मीडिया की पहचान करने और उसे सर्च रिजल्ट से हटाने में मदद करती हैं. हालांकि यह कदम पूरी समस्या का समाधान नहीं है लेकिन हानिकारक लिंक को हटाने की दिशा में यह एक अहम पहल है.

ऐसे हटाएं आपत्तिजनक तस्वीरें

अब कोई भी यूज़र सीधे सर्च रिजल्ट से हटाने का अनुरोध कर सकता है. इसके लिए इमेज के पास दिख रहे तीन डॉट मेन्यू पर क्लिक करना होगा फिर Remove result विकल्प चुनें और It shows a sexual image of me पर टैप करें. अगर कंटेंट नाबालिगों से जुड़ा है या उसमें संवेदनशील निजी जानकारी है तो उसके लिए भी अलग विकल्प दिए गए हैं. अच्छी बात यह है कि एक ही रिक्वेस्ट में कई तस्वीरों को शामिल किया जा सकता है जिससे व्यापक रूप से फैली सामग्री को एक साथ हटाने में सुविधा मिलती है.

दोबारा दिखने से रोकने की सुविधा

सिर्फ कंटेंट हटाना ही नहीं बल्कि उसे दोबारा सामने आने से रोकना भी जरूरी है. इसके लिए गूगल ने प्रोएक्टिव फिल्टर की सुविधा शुरू की है जिसे यूज़र एक्टिव कर सकते हैं. इससे भविष्य में मिलते-जुलते आपत्तिजनक रिजल्ट सर्च में ब्लॉक हो जाएंगे. रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद यूज़र्स को कानूनी और भावनात्मक सहायता देने वाले संगठनों के लिंक भी उपलब्ध कराए जाते हैं.

Results about you से रखें नजर

गूगल ऐप में मौजूद Results about you हब के जरिए यूजर अपनी सभी रिमूवल रिक्वेस्ट की स्थिति एक ही जगह देख सकते हैं. इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनती है. अब यूज़र्स ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी को भी सर्च रिजल्ट से हटाने का अनुरोध कर सकते हैं. यह नया अनुभव अधिकांश देशों में शुरू किया जा चुका है और आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

अब AI की मदद से Instagram पर बदल सकेंगे अपना चेहरा! फोटो-वीडियो में किसी और को कर सकेंगे ऐड, जानिए कैसे

Published at : 15 Feb 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
Google New Feature TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
बिहार
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
बिहार
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
इंडिया
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
जनरल नॉलेज
यहां एक ही लड़की से शादी करते हैं परिवार के सभी भाई, जानिए भारत में कहां है ये अनोखी परंपरा
यहां एक ही लड़की से शादी करते हैं परिवार के सभी भाई, जानिए भारत में कहां है ये अनोखी परंपरा
ट्रेंडिंग
Video: स्वैग वाले ससुर जी की एंट्री देख दुल्हन दंग, शादी में बुलेट से पहुंचे दूल्हे के पापा, वीडियो वायरल
स्वैग वाले ससुर जी की एंट्री देख दुल्हन दंग, शादी में बुलेट से पहुंचे दूल्हे के पापा, वीडियो वायरल
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget