हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब AI की मदद से Instagram पर बदल सकेंगे अपना चेहरा! फोटो-वीडियो में किसी और को कर सकेंगे ऐड, जानिए कैसे

अब AI की मदद से Instagram पर बदल सकेंगे अपना चेहरा! फोटो-वीडियो में किसी और को कर सकेंगे ऐड, जानिए कैसे

Instagram AI Feature: सोशल मीडिया की दुनिया में तेजी से बदलती तकनीक के बीच Instagram एक नया AI फीचर लाने की तैयारी में है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Feb 2026 08:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram AI Feature: सोशल मीडिया की दुनिया में तेजी से बदलती तकनीक के बीच Instagram एक नया AI फीचर लाने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्लेटफॉर्म ऐसा टूल विकसित कर रहा है जिससे यूजर्स अपनी डिजिटल लाइकनेस यानी AI आधारित चेहरा या अवतार बना सकेंगे. खास बात यह है कि इस लाइकनेस को फोटो और वीडियो एडिटिंग में इस्तेमाल किया जा सकेगा जिससे कंटेंट पहले से ज्यादा रचनात्मक और अलग नजर आएगा. हालांकि अभी कंपनी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है इसलिए इस जानकारी को फिलहाल संभावित अपडेट के तौर पर ही देखा जा रहा है.

क्या है लाइकनेस और कैसे करेगा काम?

अवतार फीचर पहले से Instagram पर मौजूद है लेकिन नया AI लाइकनेस फीचर इससे कहीं आगे जा सकता है. इसके जरिए यूजर अपना ऐसा डिजिटल चेहरा तैयार कर सकेगा जो फोटो और वीडियो में असली चेहरे की जगह इस्तेमाल हो सके. यानी आप अपने कंटेंट में AI से बना वर्जन जोड़ पाएंगे.

इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूजर किसी दूसरे व्यक्ति की लाइकनेस के साथ भी फेस-स्वैप कर सकेंगे. हालांकि यह पूरी तरह अनुमति पर आधारित होगा. यदि आप किसी का AI चेहरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति की सहमति जरूरी होगी. स्वीकृति मिलने के बाद ही आप उसके डिजिटल चेहरे को अपने फोटो या वीडियो में जोड़ पाएंगे.

लीक्स से सामने आई जानकारी

इस संभावित फीचर की जानकारी टिप्स्टर एलेसेंड्रो पालुजी ने साझा की है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर एक्टिव हैं. उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फीचर भविष्य में कैसे काम कर सकता है. हालांकि, जब तक Instagram आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं करता तब तक इसे परीक्षण चरण का हिस्सा ही माना जाएगा.

अनुमति आधारित सिस्टम से कम होगा दुरुपयोग

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सिस्टम अनुमति आधारित होगा जिससे किसी की डिजिटल पहचान का गलत इस्तेमाल रोका जा सके. इस तरह का मॉडल पहले ही OpenAI के टूल Sora में देखा जा चुका है जहां किसी की लाइकनेस उपयोग करने से पहले मंजूरी जरूरी होती है. माना जा रहा है कि Instagram भी इसी तरह का सुरक्षा ढांचा अपनाने की तैयारी में है.

क्या यह फीचर पेड होगा?

पिछले महीने Meta ने संकेत दिए थे कि वह अपने लोकप्रिय ऐप्स जैसे WhatsApp और Instagram के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान पर काम कर रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या AI लाइकनेस और फेस-स्वैप जैसी सुविधाएं पेड होंगी या सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेंगी. फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.

यह भी पढ़ें:

Valentine’s Day पर बढ़ा एआई रोमांस स्कैम का खतरा, ऐसे करें पहचान, जानें सेफ रहने के तरीके

Published at : 14 Feb 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Instagram AI Feature
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर व्यक्ति नहीं बन सकता शंकराचार्य', अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सदन में बोले CM योगी आदित्यनाथ
'हर व्यक्ति नहीं बन सकता शंकराचार्य', अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सदन में बोले CM योगी आदित्यनाथ
बॉलीवुड
Mardaani 3 BO Day 15: नई रिलीज फिल्मों के आते ही लाखों में सिमटी ‘मर्दानी 3’, क्या बन पाएगी 50 करोड़ी? जानें-15 दिनों का टोटल कलेके्शन
नई रिलीज फिल्मों के आते ही लाखों में सिमटी ‘मर्दानी 3’, क्या बन पाएगी 50 करोड़ी?
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर व्यक्ति नहीं बन सकता शंकराचार्य', अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सदन में बोले CM योगी आदित्यनाथ
'हर व्यक्ति नहीं बन सकता शंकराचार्य', अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सदन में बोले CM योगी आदित्यनाथ
बॉलीवुड
Mardaani 3 BO Day 15: नई रिलीज फिल्मों के आते ही लाखों में सिमटी ‘मर्दानी 3’, क्या बन पाएगी 50 करोड़ी? जानें-15 दिनों का टोटल कलेके्शन
नई रिलीज फिल्मों के आते ही लाखों में सिमटी ‘मर्दानी 3’, क्या बन पाएगी 50 करोड़ी?
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
विश्व
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
नौकरी
युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया
युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget