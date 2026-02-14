Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram AI Feature: सोशल मीडिया की दुनिया में तेजी से बदलती तकनीक के बीच Instagram एक नया AI फीचर लाने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्लेटफॉर्म ऐसा टूल विकसित कर रहा है जिससे यूजर्स अपनी डिजिटल लाइकनेस यानी AI आधारित चेहरा या अवतार बना सकेंगे. खास बात यह है कि इस लाइकनेस को फोटो और वीडियो एडिटिंग में इस्तेमाल किया जा सकेगा जिससे कंटेंट पहले से ज्यादा रचनात्मक और अलग नजर आएगा. हालांकि अभी कंपनी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है इसलिए इस जानकारी को फिलहाल संभावित अपडेट के तौर पर ही देखा जा रहा है.

क्या है लाइकनेस और कैसे करेगा काम?

अवतार फीचर पहले से Instagram पर मौजूद है लेकिन नया AI लाइकनेस फीचर इससे कहीं आगे जा सकता है. इसके जरिए यूजर अपना ऐसा डिजिटल चेहरा तैयार कर सकेगा जो फोटो और वीडियो में असली चेहरे की जगह इस्तेमाल हो सके. यानी आप अपने कंटेंट में AI से बना वर्जन जोड़ पाएंगे.

इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूजर किसी दूसरे व्यक्ति की लाइकनेस के साथ भी फेस-स्वैप कर सकेंगे. हालांकि यह पूरी तरह अनुमति पर आधारित होगा. यदि आप किसी का AI चेहरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति की सहमति जरूरी होगी. स्वीकृति मिलने के बाद ही आप उसके डिजिटल चेहरे को अपने फोटो या वीडियो में जोड़ पाएंगे.

लीक्स से सामने आई जानकारी

#Instagram is working on an #AI-powered face swap feature 👀



ℹ️ In order to use someone else’s likeness in photos or videos, you must ask for permission pic.twitter.com/iO2rFU6luK — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 10, 2026

इस संभावित फीचर की जानकारी टिप्स्टर एलेसेंड्रो पालुजी ने साझा की है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर एक्टिव हैं. उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फीचर भविष्य में कैसे काम कर सकता है. हालांकि, जब तक Instagram आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं करता तब तक इसे परीक्षण चरण का हिस्सा ही माना जाएगा.

अनुमति आधारित सिस्टम से कम होगा दुरुपयोग

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सिस्टम अनुमति आधारित होगा जिससे किसी की डिजिटल पहचान का गलत इस्तेमाल रोका जा सके. इस तरह का मॉडल पहले ही OpenAI के टूल Sora में देखा जा चुका है जहां किसी की लाइकनेस उपयोग करने से पहले मंजूरी जरूरी होती है. माना जा रहा है कि Instagram भी इसी तरह का सुरक्षा ढांचा अपनाने की तैयारी में है.

क्या यह फीचर पेड होगा?

पिछले महीने Meta ने संकेत दिए थे कि वह अपने लोकप्रिय ऐप्स जैसे WhatsApp और Instagram के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान पर काम कर रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या AI लाइकनेस और फेस-स्वैप जैसी सुविधाएं पेड होंगी या सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेंगी. फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.

