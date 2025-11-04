आ गया Google Pixel 9 Pro XL को सस्ते दामों पर खरीदने का मौका, यहां मिल रही लगभग 40,000 रुपये की छूट
Google Pixel 9 Pro XL खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए शानदार मौका आया है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन लगभग 40,000 रुपये की छूट के साथ उपलब्ध है.
Google Pixel 9 Pro XL पर फिलहाल एक शानदार डील चल रही है, जिसके चलते इसकी कीमत लगभग 40,000 रुपये तक कम हो गई है. ऐसे में अगर आप गूगल का एक टॉप-एंड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता. शानदार लुक और दमदार फीचर्स वाला यह फोन अब 90,000 रुपये से भी कम में अवेलेबल है. ऐसे में आप भारी बचत के साथ इस फोन को अपना बना सकते हैं. आइए इसके फीचर्स और डील पर नजर डालते हैं.
Pixel 9 Pro XL के फीचर्स
गूगल के इस प्रीमियम फोन में 6.8 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. प्रोटेक्शन के लिए इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलता है. यह फोन गूगल के टेंसर 4 चिपसेट से लैस है, जिसे 16GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. एंड्रॉयड 14 पर चलने वाले इस फोन को सात साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगी. इसमें कई AI फीचर्स भी मिलते हैं.
कैमरा और बैटरी
फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा है, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का है और यह OIS के साथ आता है. इसमें 48MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 48MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है. फ्रंट में वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए इसे 42MP कैमरा से लैस किया गया है.
फोन पर मिल रहा यह धांसू ऑफर
यह फोन 1,24,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट पर अब इसका Obsidian कलर वाला 16GB + 256GB वेरिएंट 89,999 रुपये में लिस्टेड है. यह 35,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट हो गया. इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत सिर्फ 85,999 रुपये रह जाती है. ग्राहकों को नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शन भी मिल रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
अब लीगल समेत कई मुद्दों पर सलाह नहीं देगा ChatGPT, कंपनी ने इस वजह से बदल दिए नियम
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL