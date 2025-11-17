हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब ऑनलाइन शॉपिंग करना होगा और भी आसान! Google का नया AI फीचर कर देगा सारे काम चुटकियों में, जानिए पूरी जानकारी

अब ऑनलाइन शॉपिंग करना होगा और भी आसान! Google का नया AI फीचर कर देगा सारे काम चुटकियों में, जानिए पूरी जानकारी

Google AI Shopping: Google ने अपने शॉपिंग अनुभव को और स्मार्ट बनाने के लिए नए AI पर काम करने वाले टूल्स की शुरुआत की है.

17 Nov 2025 11:39 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google AI Shopping: Google ने अपने शॉपिंग अनुभव को और स्मार्ट बनाने के लिए नए AI पर काम करने वाले टूल्स की शुरुआत की है. कंपनी के मुताबिक, ये नए फीचर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की खरीदारी में समय बचाएंगे और पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बना देंगे. खास बात यह है कि AI अब न सिर्फ प्रोडक्ट खोजेगा बल्कि पास की दुकानों को कॉल करके स्टॉक और कीमत भी चेक करेगा और कीमत कम होते ही आपके लिए ऑटोमैटिक खरीदारी भी कर देगा.

AI Mode हुआ और भी स्मार्ट

Google का नया AI Mode अब यूजर्स को बिल्कुल बातचीत के अंदाज में प्रोडक्ट खोजने की सुविधा देता है. यानी अब आपको सटीक कीवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं होगी. अगर आप कहें “अटलांटा ट्रिप के लिए जींस और ड्रेस दोनों के साथ चलने वाला हल्का स्वेटर चाहिए” तो AI मौसम, स्टाइल और जरूरत को समझकर प्राइस, रिव्यू और उपलब्धता के साथ टॉप सुझाव दिखाएगा.

Gemini ऐप में भी ये विकल्प US यूजर्स के लिए दिखने लगे हैं जहां AI सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि प्रोडक्ट लिस्टिंग और कीमतों की तुलना वाले रिज़ल्ट देता है. AI खुद ही तुलना की टेबल बनाकर विकल्पों को व्यवस्थित रूप में दिखाता है.

दुकानों को AI खुद करेगा कॉल

Google एक नया AI बेस्ड store calling फीचर भी लॉन्च कर रहा है. जब आप near me वाले प्रोडक्ट—जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, हेल्थ या टॉयज को खोजते हैं तो एक नया बटन Let Google Call दिखाई देगा. आप बस ब्रांड, बजट या वेरिएंट बता दें बाकी काम Google का AI करेगा.

  • पास की दुकानों को कॉल
  • स्टॉक चेक
  • कीमत और ऑफर्स की पुष्टि
  • और फिर पूरी जानकारी टेक्स्ट या ईमेल में भेज देगा

यह फीचर Google Duplex और नए Gemini मॉडल्स के संयोजन से काम करता है जो खुद तय करता है कि किस स्टोर को कॉल करना है और क्या पूछना है.

यह ऐसे काम करता है

  • आप किसी प्रोडक्ट की कीमत ट्रैक पर लगाते हैं.
  • कीमत आपके चुने हुए रेंज में आते ही नोटिफिकेशन मिलता है.
  • “Buy for me” पर टैप करें.
  • पेमेंट और एड्रेस कन्फर्म करें.
  • Google, Google Pay के जरिए खुद ही प्रोडक्ट का ऑर्डर पूरा कर देगा.

17 Nov 2025 11:38 AM (IST)
Online Shopping TECH NEWS HINDI Google AI Feature
Embed widget