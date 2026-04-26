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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान 'मातृभूमि' के सेट पर अनप्रोफेशनल थे? चित्रांगदा सिंह ने एक्टर को लेकर खोले कई राज

सलमान खान 'मातृभूमि' के सेट पर अनप्रोफेशनल थे? चित्रांगदा सिंह ने एक्टर को लेकर खोले कई राज

चित्रांगदा सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मातृभूमि को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में वो सलमान खान के संग स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी. अब हाल ही में उन्होंने सलमान के बारे में बात की है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 26 Apr 2026 04:11 PM (IST)
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सलमान खान की अपकमिंग वॉर ड्रामा फिल्म मातृभूमि इस साल की मच अवेटेड फिल्म में से एक है. फिल्म की रिलीज से पहले उनकी को-स्टार चित्रांगदा सिंह ने उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया. साथ ही उन पर लगे अनप्रोफेशनल होने के आरोपों को भी खारिज किया है.

एक इंटरव्यू में चित्रांगदा सिंह ने बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले लोगों ने उन्हें सलमान खान के बारे में कई तरह की बातें कही थीं.उन्होंने कहा,'लोग कहते थे कि शेड्यूल खिंच सकते हैं और वो समय पर नहीं आते. लोग उन्हें अनप्रोफेशनल कहते थे, लेकिन वो शानदार हैं.'

चित्रांगदा सिंह ने खोली सलमान की पोल

एक्ट्रेस ने सेट पर सलमान के बिहेव की तारीफ करते हुए कहा,'वो सभी के साथ प्यार से पेश आते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं और क्रू मेंबर्स की भी चिंता करते हैं.वो बहुत अप्रोचेबल हैं और सेट पर सबसे कम दिखाई देने वाले व्यक्ति, चाहे लाइटमैन हो या फोर्थ AD पर भी ध्यान देते हैं. वो पूछते थे कि उन्हें ब्रेक मिला या नहीं, खाना समय पर मिला या नहीं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है. इतने सालों के बाद भी ये केयरिंग नेचर होना कमाल की बात है. लोग कहते थे कि वो जल्द नहीं आते, लेकिन वो जल्दी आते थे क्योंकि मेरी शूटिंग जल्दी होती थी.'

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मातृभूमि एक वॉर ड्रामा फिल्म है, जो गलवान वैली क्लैश से जुड़ी रियल घटना पर बेस्ड बताई जा रही है. इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं और इसे सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बन रही है.

 
 
 
 
 
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फिल्म में सलमान खान एक भारतीय सेना के कर्नल की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. जबकि फिल्म में चित्रांगदा सिंह उनकी वाइफ की भूमिका में नजर आने वाली हैं. ये फिल्म साहस, बलिदान और देशभक्ति पर बेस्ड कहानी दर्शकों के सामने पेश करेगी.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 04:11 PM (IST)
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