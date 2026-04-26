सलमान खान 'मातृभूमि' के सेट पर अनप्रोफेशनल थे? चित्रांगदा सिंह ने एक्टर को लेकर खोले कई राज

सलमान खान की अपकमिंग वॉर ड्रामा फिल्म मातृभूमि इस साल की मच अवेटेड फिल्म में से एक है. फिल्म की रिलीज से पहले उनकी को-स्टार चित्रांगदा सिंह ने उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया. साथ ही उन पर लगे अनप्रोफेशनल होने के आरोपों को भी खारिज किया है.

एक इंटरव्यू में चित्रांगदा सिंह ने बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले लोगों ने उन्हें सलमान खान के बारे में कई तरह की बातें कही थीं.उन्होंने कहा,'लोग कहते थे कि शेड्यूल खिंच सकते हैं और वो समय पर नहीं आते. लोग उन्हें अनप्रोफेशनल कहते थे, लेकिन वो शानदार हैं.'

चित्रांगदा सिंह ने खोली सलमान की पोल

एक्ट्रेस ने सेट पर सलमान के बिहेव की तारीफ करते हुए कहा,'वो सभी के साथ प्यार से पेश आते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं और क्रू मेंबर्स की भी चिंता करते हैं.वो बहुत अप्रोचेबल हैं और सेट पर सबसे कम दिखाई देने वाले व्यक्ति, चाहे लाइटमैन हो या फोर्थ AD पर भी ध्यान देते हैं. वो पूछते थे कि उन्हें ब्रेक मिला या नहीं, खाना समय पर मिला या नहीं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है. इतने सालों के बाद भी ये केयरिंग नेचर होना कमाल की बात है. लोग कहते थे कि वो जल्द नहीं आते, लेकिन वो जल्दी आते थे क्योंकि मेरी शूटिंग जल्दी होती थी.'

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मातृभूमि एक वॉर ड्रामा फिल्म है, जो गलवान वैली क्लैश से जुड़ी रियल घटना पर बेस्ड बताई जा रही है. इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं और इसे सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बन रही है.

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फिल्म में सलमान खान एक भारतीय सेना के कर्नल की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. जबकि फिल्म में चित्रांगदा सिंह उनकी वाइफ की भूमिका में नजर आने वाली हैं. ये फिल्म साहस, बलिदान और देशभक्ति पर बेस्ड कहानी दर्शकों के सामने पेश करेगी.

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